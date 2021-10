Xbox Game Pass: Überraschend neue Spiele im Abo veröffentlicht

Bereits gestern haben wir darüber berichtet, dass der Xbox Game Pass zahlreich Zuwachs bekommen hat und die eine oder andere Überraschung dabei war. Da sich diese Woche die Ereignisse und Ankündigungen förmlich überschlagen, möchten wir euch noch einmal alle Spiele vorstellen, die in den letzten Stunden zum Xbox Game Pass-Abonnement hinzugefügt wurden.

Außerdem wurde bekannt gegeben, dass am 10. Oktober 2021 The Good Life für Xbox und PC im Abo erscheinen wird. Wer nicht so lange warten möchte, kann sich jetzt die The Good Life Demo herunterladen. Ebenso landen Back 4 Blood am 12. Oktober und Echo Generation am 21. Oktober im Xbox Game Pass.

Bei diesem Feuerwerk an neuen Spielen, die aus einem breiten Spektrum an Genres die Abonnenten beglücken, dürfte es niemanden verwundern, dass die Mitgliederanzahl bei über 30.000.000 liegt. Damit diese Zahl weiter steigt, wurde Cloud-Gaming auf vier weitere Länder erweitert.