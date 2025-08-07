Xbox Game Pass: Überraschende Ankündigung bestätigt weiteren Day 1 Release

Überraschende Ankündigung bestätigt weiteren Day-1-Release im Xbox Game Pass!

BALL x PIT erscheint am 15. Oktober 2025 für Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 – und direkt zum Start im Xbox Game Pass! Auch eine Version für die Switch 2 ist für diesen Herbst geplant.

Freut euch auf knallharte Multiplayer-Action, abgefahrene Arenen und jede Menge Chaos – und das alles ab Tag 1 ohne Zusatzkosten im Game Pass!

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer anschauen:

Wer möchte, kann sich hier weitere Szenen angucken:

  3. Tobi-Wan-Kenobi 148635 XP Master-at-Arms Onyx | 07.08.2025 - 15:46 Uhr

    Sieht ganz witzig und für mich unverbraucht aus. Schau ich mir evtl an. Devolver hat schon so den ein oder anderen coolen Titel für mich gebracht. 😃

  4. Drakeline6 162515 XP First Star Silber | 07.08.2025 - 15:57 Uhr

    sieht aus wie son billiges Mobile Spiel bei dem alle 10 Sekunden 20 Minuten Werbung kommt.
    Da passe ich leider.

  8. RappScallion 1980 XP Beginner Level 1 | 07.08.2025 - 17:00 Uhr

    Sieht ganz nett aus. Gerade die eher unscheinbaren, kleinen Titel machen mir mittlerweile oft mehr spaß. Und im GP wird eh fast alles ausprobiert.

