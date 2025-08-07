Xbox Game Pass: Überraschende Ankündigung bestätigt weiteren Day 1 Release

BALL x PIT erscheint am 15. Oktober 2025 für Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 – und direkt zum Start im Xbox Game Pass! Auch eine Version für die Switch 2 ist für diesen Herbst geplant.

Freut euch auf knallharte Multiplayer-Action, abgefahrene Arenen und jede Menge Chaos – und das alles ab Tag 1 ohne Zusatzkosten im Game Pass!

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer anschauen:

Wer möchte, kann sich hier weitere Szenen angucken: