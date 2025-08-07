Xbox Game Pass: Überraschende Ankündigung bestätigt weiteren Day 1 Release

BALL x PIT erscheint am 15. Oktober 2025 für Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 – und direkt zum Start im Xbox Game Pass! Auch eine Version für die Switch 2 ist für diesen Herbst geplant.
Freut euch auf knallharte Multiplayer-Action, abgefahrene Arenen und jede Menge Chaos – und das alles ab Tag 1 ohne Zusatzkosten im Game Pass!
Hier könnt ihr euch den neuen Trailer anschauen:
Wer möchte, kann sich hier weitere Szenen angucken:
Naja ist jetzt nichts für mich. 😉
Mit dem Spiel hätte ich nun echt nicht gerechnet.
Sieht ganz witzig und für mich unverbraucht aus. Schau ich mir evtl an. Devolver hat schon so den ein oder anderen coolen Titel für mich gebracht. 😃
sieht aus wie son billiges Mobile Spiel bei dem alle 10 Sekunden 20 Minuten Werbung kommt.
Da passe ich leider.
werd ich mal reinzocken und schauen wie es ist
Ist nicht mein Ding, mal sehen was sonst noch so angekündigt wird.
Sieht ganz spaßig aus 🙂
Sieht ganz nett aus. Gerade die eher unscheinbaren, kleinen Titel machen mir mittlerweile oft mehr spaß. Und im GP wird eh fast alles ausprobiert.
Nichts für mich 😅.
Sagt mir garnix 😅