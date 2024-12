Xbox Game Pass: Überraschende Ankündigung für das Abo

Kulebra and the Souls of Limbo kommt als Day-One-Veröffentlichung in den Xbox Game Pass! Schaut euch die Demo während des Xbox Indie Game Fest Demo Events an.

Das Indie-Narrativ-Label Fellow Traveller und der Entwickler Galla Games haben bekannt gegeben, dass Kulebra and the Souls of Limbo neben den bereits angekündigten Veröffentlichungen für Nintendo Switch und PC auch für die Xbox Series X|S als Day One Game Pass-Titel erscheinen wird.

Kulebra and the Souls of Limbo wird von Galla Games entwickelt, einem Brüderpaar aus der Dominikanischen Republik, das kleine Spiele entwickelt.

Paulo Lara und Pavel Lara, die jetzt in Illinois, USA, ansässig sind, entwickeln seit 2014 ihren ersten großen Titel, Kulebra and the Souls of Limbo. Galla Games ist ein Empfänger des Xbox Diversity Fund, eines Programms, das unterrepräsentierte Entwickler mit Informationen und Ressourcen unterstützt, um innovative Titel auf die Xbox zu bringen.