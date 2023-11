Xbox Game Pass: Überraschende Ankündigung im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Mit Vapor World: Over The Mind wurde ein neues Spiel angekündigt, das überraschenderweise direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass erscheinen wird. Doch zuvor soll es über Kickstarter finanziert werden. Die Kampagne starter „bald“, heißt es.

Vapor World: Over The Mind ist ein 2D-Action-Adventure, das surreale Erzählungen, die in einen Abgrund dunkler Träume mit einer nebligen Atmosphäre führen, mit gewichtigen, geschickten Kämpfen kombiniert, die von Sekiro und Bloodborne inspiriert sind.

Einen ersten Teaser-Trailer gibt es hier zu sehen: