Xbox Game Pass: Überraschende Vereinbarung mit CI Games

Zuletzt machten Gerüchte um eine mögliche baldige Integrierung des von CI Games entwickelten Rollenspiels Lords of the Fallen in das Angebot des Xbox Game Pass die Runde. Wie es scheint, waren die Berichte alles andere als komplett aus der Luft gegriffen.

Ein neu veröffentlichter Bericht der polnischen Finanzaufsichtsbehörde offenbart nun, dass das polnische Entwicklerstudio und Microsoft am 3. Mai eine Vereinbarung getroffen haben, durch welche die beiden Spiele Lords of the Fallen und Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 im Xbox Game Pass erscheinen werden:

„Der Vorstand der CI Games SE mit Sitz in Warschau teilt mit, dass die Gesellschaft am 3. Mai 2024 eine Vereinbarung mit der Microsoft Corporation mit Sitz in Washington, Vereinigte Staaten geschlossen hat, deren Gegenstand die Bereitstellung der beiden Spiele Lords of the Fallen und Sniper Ghost Warrior Contracts 2 aus dem Portfolio des Unternehmens im von Microsoft m Jahr 2024 durchgeführten Game Pass-Programms ist. Gemäß der Vereinbarung verbleiben die Rechte an den Spielen beim Unternehmen.“

Einen exakten Termin gibt es bisher nicht.