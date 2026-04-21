Xbox Game Pass: Überraschende Veröffentlichung im Abo

Drop Duchy ist ab sofort für PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox und im Xbox Game Pass verfügbar!

Drop Duchy: Complete Edition ist jetzt für PlayStation 5 und Nintendo Switch erhältlich – und ist bereits auf Xbox und im Xbox Game Pass verfügbar! Diese Complete Edition enthält ALLE bisher veröffentlichten Zusatzinhalte („The Tribe“- und „The North“-DLCs) und bringt das vollständige strategische Erlebnis auf Konsolen!

In einer charmanten, von Miniaturmodellen inspirierten mittelalterlichen Welt verbindet Drop Duchy Deckbuilding, Puzzle-Mechaniken und Roguelite-Fortschritt zu einem nahtlosen, strategischen Erlebnis.