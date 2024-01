Xbox Game Pass: Überraschende Veröffentlichung im Januar

Autor:, in / Xbox Game Pass

Pocketpair, Inc. hat überraschend bekannt gegeben, dass das Spiel Palworld am 19. Januar 2024 im Xbox Game Pass veröffentlicht wird.

Palworld ist ein Open-World-Survival-Crafting-Spiel für bis zu 32 Spieler. Sammelt eure Waffen und geht auf ein Abenteuer mit über 100 Arten von „Pals“.

Palworld ist ein Multiplayer-Survival-Craft-Monster-Sammelspiel, das in einer Welt spielt, in der mysteriöse Monster „Pal“ leben.

In Palworld trefft ihr eine Vielzahl von Pals, und was ihr mit ihnen macht, liegt ganz bei euch. Ihr könnt sie fangen, aufziehen, mit ihnen kämpfen, sie zur Arbeit zwingen, sie verkaufen, sie als Nahrung abschlachten – in der riesigen Welt von Palworld könnt ihr viele Aktivitäten mit den Pals durchführen.

Das Spiel erscheint direkt am 19. Januar 2024 für Xbox One, Xbox Series X/S und Windows PC im Game Pass Abo.