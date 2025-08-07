Xbox Game Pass: Überraschender Hexen-Shadow-Drop von der Quakecon

Xbox Game Pass-Abonnenten können sich freuen! Überraschender Hexen-Shadow-Drop von der Quakecon liefert pure Shooter-Kost!

Heute wurde die Quakecon offiziell von Bethesda eröffnet und mit ihr ein Shadow Drop im Xbox Game Pass vollzogen! Freut euch auf: Heretic + Hexen im Abo! Wann? Ab sofort!

Dazu wurde HeXen II für den PC veröffentlicht und ist zu einem Preis von 4,99 € zu haben.

Die überarbeitete Neuveröffentlichung der Klassiker Heretic und Hexen bringt zwei wegweisende Ego-Shooter aus den 1990er-Jahren in modernisierter Form zurück.

Entwickelt von Raven Software auf Basis einer modifizierten DOOM-Engine, erschienen die Originaltitel 1994 und 1995 und führten damals neue Spielmechaniken wie Inventarsysteme, vertikales Zielen und unterschiedliche Charakterklassen ein. Diese Elemente prägten das Genre nachhaltig.

Xbox Game Pass – August

07. August 2025 – Heretic + Hexen

Ihr bekommt:

Heretic: Shadow of the Serpent Riders

Hexen: Beyond Heretic

Hexen: Deathkings of the Dark Citadel

Zwei brandneue Episoden, die in Zusammenarbeit zwischen id Software und Nightdive Studios entstanden sind:

Heretic: Faith Renewed o

Hexen: Vestiges of Grandeur

Mit der aktuellen Version erhaltet ihr Zugriff auf die vollständige Sammlung, bestehend aus Heretic: Shadow of the Serpent Riders, Hexen: Beyond Heretic und Hexen: Deathkings of the Dark Citadel.

Zusätzlich wurden zwei neue Episoden veröffentlicht: Heretic: Faith Renewed und Hexen: Vestiges of Grandeur, die in Zusammenarbeit mit Entwicklern von id Software und Nightdive Studios entstanden sind.

Die Neuauflage bietet euch zahlreiche technische und spielerische Verbesserungen. Dazu zählen Online-Mehrspielermodi mit plattformübergreifender Unterstützung sowie lokaler Splitscreen für Koop und Deathmatch.

Die überarbeitete Soundtrack-Option von Komponist Andrew Hulshult lässt sich im Spiel aktivieren oder deaktivieren. Darüber hinaus steht euch ein integrierter Mod-Support zur Verfügung.

Die Performance wurde für moderne Hardware optimiert und ermöglicht unter anderem 4K-Auflösung bei 120 FPS auf Konsolen, Unterstützung für aktuelle Controller und Breitbildmonitore.

Ergänzt wird das Paket durch umfangreiche Optionen zur Barrierefreiheit, Verbesserungen der Benutzeroberfläche und technische Fehlerbehebungen.

Die Neuveröffentlichung ist auf mehreren Plattformen und in deutlich mehr Sprachen verfügbar als die Originalspiele.

Alle, die eines der oben genannten Spiele bereits besitzen, erhalten ein kostenloses Upgrade zum neuen kombinierten Spielepaket. Die zuvor erworbenen Versionen bleiben weiterhin zugänglich.

Heretic + Hexen ist für Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC erhältlich.