Xbox Game Pass: Überraschender Neuzugang im Abo gelandet

Microsoft hat völlig unangekündigt Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii in den Xbox Game Pass aufgenommen. Der neue Titel steht ab sofort in Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium und dem PC Game Pass zur Verfügung – ein klassischer „Shadow Drop“, wie ihn Game‑Pass‑Fans lieben.
Der Zeitpunkt ist spannend, denn Microsoft wird wohl noch heute die weiteren Neuzugänge für den Xbox Game Pass im Februar vorstellen. Der überraschende Start von Pirate Yakuza dürfte also nur der Auftakt für eine größere Welle an Ankündigungen sein.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
20 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das war tatsächlich mal eine Überraschung. Direkt runtergeladen und wird später mal ausprobiert
Das kommt wirklich Überraschend
Der letze Like A Dragon war mir dann doch etwas zu zäh und langgezogen, da bin ich momentan eeetwas unmotiviert was Yakuza angeht 😀 Mal schauen ob ich da irgendwann Zeit für finde
Like a Dragon: Pirate of Yakuza in Hawaii ist schon anders als die bisherigen Yakuza Teile. Das Gameplay ist abwechslungsreicher und das Spiel zieht sich nicht so. Man steuert zum Beispiel ein Piratenschiff und es gibt Seeschlachten, ähnlich wie in Assassin’s Creed IV: Black Flag.
Hab nur Yakuza Kiwami 0 gespielt. Lohnt sich der Teil?
Auf jeden Fall!
Wird auf jeden Fall gespielt 😅✌🏻 freut mich, hatte letzte Woche noch überlegt et zu kaufen 🤣
Vielleicht gebe ich diesem Yakuza Teil ja mal eine Chance 😁 Meistens sind mir die Japan-Games zu abgedreht…
Mega coole Sache. Das Spiel werde ich diese Woche mal antesten.