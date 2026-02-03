Xbox Game Pass: Überraschender Neuzugang im Abo gelandet

Ohne Vorankündigung im Abo gelandet: Dieses Spiel ist jetzt im Xbox Game Pass spielbar.

Microsoft hat völlig unangekündigt Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii in den Xbox Game Pass aufgenommen. Der neue Titel steht ab sofort in Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium und dem PC Game Pass zur Verfügung – ein klassischer „Shadow Drop“, wie ihn Game‑Pass‑Fans lieben.

Der Zeitpunkt ist spannend, denn Microsoft wird wohl noch heute die weiteren Neuzugänge für den Xbox Game Pass im Februar vorstellen. Der überraschende Start von Pirate Yakuza dürfte also nur der Auftakt für eine größere Welle an Ankündigungen sein.