Xbox Game Pass: Überraschender Neuzugang im Abo gelandet

Ohne Vorankündigung im Abo gelandet: Dieses Spiel ist jetzt im Xbox Game Pass spielbar.

Microsoft hat völlig unangekündigt Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii in den Xbox Game Pass aufgenommen. Der neue Titel steht ab sofort in Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium und dem PC Game Pass zur Verfügung – ein klassischer „Shadow Drop“, wie ihn Game‑Pass‑Fans lieben.

Der Zeitpunkt ist spannend, denn Microsoft wird wohl noch heute die weiteren Neuzugänge für den Xbox Game Pass im Februar vorstellen. Der überraschende Start von Pirate Yakuza dürfte also nur der Auftakt für eine größere Welle an Ankündigungen sein.

  1. GERxJOHNNY 60350 XP Stomper | 03.02.2026 - 10:49 Uhr

    Das war tatsächlich mal eine Überraschung. Direkt runtergeladen und wird später mal ausprobiert

  3. cengiz 3495 XP Beginner Level 2 | 03.02.2026 - 11:00 Uhr

    Der letze Like A Dragon war mir dann doch etwas zu zäh und langgezogen, da bin ich momentan eeetwas unmotiviert was Yakuza angeht 😀 Mal schauen ob ich da irgendwann Zeit für finde

    • Bootie Sweat 16960 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 03.02.2026 - 11:23 Uhr
      Antwort auf cengiz

      Like a Dragon: Pirate of Yakuza in Hawaii ist schon anders als die bisherigen Yakuza Teile. Das Gameplay ist abwechslungsreicher und das Spiel zieht sich nicht so. Man steuert zum Beispiel ein Piratenschiff und es gibt Seeschlachten, ähnlich wie in Assassin’s Creed IV: Black Flag.

  5. Rotten 98145 XP Posting Machine Level 4 | 03.02.2026 - 11:32 Uhr

    Wird auf jeden Fall gespielt 😅✌🏻 freut mich, hatte letzte Woche noch überlegt et zu kaufen 🤣

  6. DangerAron 8530 XP Beginner Level 4 | 03.02.2026 - 11:36 Uhr

    Vielleicht gebe ich diesem Yakuza Teil ja mal eine Chance 😁 Meistens sind mir die Japan-Games zu abgedreht…

