Xbox Game Pass: Überraschender Shadow-Drop für Abonnenten

Im Rahmen der Galaxies Autumn Showcase haben Ironwood Studios und Kepler Interactive die Fans gleich mit zwei Neuigkeiten überrascht: Die DLC-Erweiterung Pacific Drive: Whispers in the Woods ist ab sofort auf allen Plattformen verfügbar, und das Originalspiel Pacific Drive erscheint erstmals für Xbox Series X|S.
Außerdem können alle mit einem Xbox Game Pass Premium- oder Ultimate-Abo ab heute ebenfalls auf das Basisspiel zugreifen.
Sehr cool. Freut mich
Wenn du Entwickler jetzt noch die starken Performance Probleme beheben dann wäre es top
Schaue ich mir nachher mal genauer an.