Xbox Game Pass: Überraschender Shadow-Drop für Abonnenten

3 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht
Image: Depositphotos

Im Xbox Game Pass wartet auf alle Abonnenten eine neue Überraschung! Shadow Drop im Oktober? Kein Problem!

Im Rahmen der Galaxies Autumn Showcase haben Ironwood Studios und Kepler Interactive die Fans gleich mit zwei Neuigkeiten überrascht: Die DLC-Erweiterung Pacific Drive: Whispers in the Woods ist ab sofort auf allen Plattformen verfügbar, und das Originalspiel Pacific Drive erscheint erstmals für Xbox Series X|S.

Außerdem können alle mit einem Xbox Game Pass Premium- oder Ultimate-Abo ab heute ebenfalls auf das Basisspiel zugreifen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren

Hinterlasse eine Antwort