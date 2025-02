Xbox Game Pass: Überraschender Shadow-Drop im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Balatro, das poker-inspirierte Roguelike-Deckbuilding-Spiel, ist ab heute im Xbox Game Pass verfügbar. Zeitgleich wurde das vierte kostenlose Update, Friends of Jimbo (Pack 4), veröffentlicht, das neue kosmetische Karten-Skins mit Kollaborationen von beliebten Titeln wie Assassin’s Creed, Bugsnax, Critical Role, Dead by Daylight, Fallout, Rust, Sid Meier’s Civilization VII und Slay the Princess enthält. Dieses Update steht allen Spielern auf PC, Konsolen und Mobilgeräten zur Verfügung.

