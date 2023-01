Xbox Game Pass: Überraschendes Skate-Bundle für Ultimate-Abonnenten

Autor:, in / Xbox Game Pass

Ein weiterer Perk im Xbox Game Pass steht für alle Ultimate Abonnenten bereit. Erst gestern konnten wir über den Weapon Charm für Apex Legends berichten. Direkt im Anschluss können sich Abonnenten über Inhalte für Skate 3 freuen. Das Bundle beinhaltet Danny’s Hawaiian Dream sowie die Pakete San Van Party und Time is Money. Den Download gibt es hier.



Wie üblich kann der Perk über die Konsole oder die App am PC bzw. Smartphone in Anspruch genommen werden. Ihr habt in diesem Fall bis zum 14. Februar 2023 Zeit.