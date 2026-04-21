Xbox Game Pass: Überrascht heute mit neuen Spielen im April 2026 Lineup

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Xbox Game Pass erweitert im April 2026 sein Lineup mit weiteren Spielen. Mehr Spiele im Abo!

Der Xbox Game Pass bekommt heute weiteren Zuwachs: Am 21. April 2026 erscheinen mehrere neue Spiele im Abonnement auf Cloud, Konsole, Handheld und PC.

Mit Little Rocket Lab wird das Angebot erweitert, wobei der Titel ab sofort mit Game Pass Premium verfügbar ist und bereits zuvor über Game Pass Ultimate sowie PC Game Pass spielbar war. Parallel dazu erscheint Sopa: Tale of the Stolen Potato ebenfalls mit Game Pass Premium und war bereits zuvor in Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten.

Zusätzlich wird Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors neu in das Lineup aufgenommen. Dieser Titel ist über Game Pass Ultimate sowie PC Game Pass verfügbar und unterstützt Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC.

Xbox Game Pass – April 2026

  • 21. April 2026 – Little Rocket Lab (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass
  • 21. April 2026 – Sopa: Tale of the Stolen Potato (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass
  • 21. April 2026 – Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Mit diesen Ergänzungen baut Microsoft das Angebot im April 2026 weiter aus und stellt zusätzliche Inhalte für verschiedene Geräteklassen bereit. Die Veröffentlichung am 21. April 2026 erweitert damit das bestehende Portfolio um drei weitere Spiele für Abonnenten.

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11 Kommentare Added

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  3. ZombieGott79 93000 XP Posting Machine Level 2 | 21.04.2026 - 06:49 Uhr

    Bin Team Vampire Crawler. Freu mich drauf und in Demo hab ich soweit alles freigeschaltet was geht 😉💚💚💚

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  7. Robilein 1249070 XP Xboxdynasty Legend Platin | 21.04.2026 - 07:30 Uhr

    Sopa: Tale of the Stolen Potato könnte für zwischendurch sehr chillig sein. Sieht nach einem coolen Cozy Game aus.

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  8. EdgarAllanFloh 125380 XP Man-at-Arms Gold | 21.04.2026 - 07:36 Uhr

    Wer auf Carddeck mit Roguelike steht, wird auf Vampire Crawlers stehen. Es hat jedoch eine 1990er Grafik und kostet auf der Switch nur 10 Euro. Man kann es sich also bestimmt auch günstig auf der Box kaufen, wenn es gefällt.

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