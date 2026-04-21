Xbox Game Pass: Überrascht heute mit neuen Spielen im April 2026 Lineup

Der Xbox Game Pass bekommt heute weiteren Zuwachs: Am 21. April 2026 erscheinen mehrere neue Spiele im Abonnement auf Cloud, Konsole, Handheld und PC.
Mit Little Rocket Lab wird das Angebot erweitert, wobei der Titel ab sofort mit Game Pass Premium verfügbar ist und bereits zuvor über Game Pass Ultimate sowie PC Game Pass spielbar war. Parallel dazu erscheint Sopa: Tale of the Stolen Potato ebenfalls mit Game Pass Premium und war bereits zuvor in Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten.
Zusätzlich wird Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors neu in das Lineup aufgenommen. Dieser Titel ist über Game Pass Ultimate sowie PC Game Pass verfügbar und unterstützt Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC.
Xbox Game Pass – April 2026
- 21. April 2026 – Little Rocket Lab (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- 21. April 2026 – Sopa: Tale of the Stolen Potato (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- 21. April 2026 – Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Mit diesen Ergänzungen baut Microsoft das Angebot im April 2026 weiter aus und stellt zusätzliche Inhalte für verschiedene Geräteklassen bereit. Die Veröffentlichung am 21. April 2026 erweitert damit das bestehende Portfolio um drei weitere Spiele für Abonnenten.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Vampire Crawlers werde ich mir heute mal herunterladen.
Für mich ist nichts dabei.
Bin Team Vampire Crawler. Freu mich drauf und in Demo hab ich soweit alles freigeschaltet was geht 😉💚💚💚
nix gutes dabei.
Ebenfalls nichts für mich dabei.
Nicht dabei für mich
Sopa: Tale of the Stolen Potato könnte für zwischendurch sehr chillig sein. Sieht nach einem coolen Cozy Game aus.
Angefangen habe ik et schon, macht Spaß für zwischendurch 😅✌🏻
Wer auf Carddeck mit Roguelike steht, wird auf Vampire Crawlers stehen. Es hat jedoch eine 1990er Grafik und kostet auf der Switch nur 10 Euro. Man kann es sich also bestimmt auch günstig auf der Box kaufen, wenn es gefällt.
Nichts dabei. Aber bin sowieso ausgelastet.
Nichts dabei heute. Allen viel Spaß. 🙂