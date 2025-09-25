Xbox Game Pass: Überraschung für Abonnenten von Ubisoft

Der Xbox Game Pass überrascht seine Abonnenten mit der plötzlichen Veröffentlichung von Prince of Persia: The Lost Crown. Das neueste Action-Adventure aus Ubisofts traditionsreicher Reihe ist damit ohne Zusatzkosten für alle Game-Pass-Mitglieder verfügbar.
Mit seiner packenden Mischung aus temporeichen Kämpfen, akrobatischer Erkundung und spannungsgeladener Story führt Prince of Persia: The Lost Crown die Reihe in eine moderne Richtung und bleibt gleichzeitig den ikonischen Elementen der Serie treu.
Spieler erwartet ein atmosphärisches Abenteuer voller Geheimnisse, mächtiger Gegner und dynamischer Moves, die den Prince of Persia seit jeher auszeichnen.
Xbox Game Pass – September 2025
- 25. September 2025 – Prince of Persia The Lost Crown
Der überraschende Game-Pass-Release sorgt dafür, dass Fans und Neueinsteiger gleichermaßen sofort loslegen können – ob auf Xbox Series X|S, Xbox One, PC oder via Cloud Gaming.
Damit setzt Microsofts Abodienst erneut ein starkes Zeichen für seine Vielfalt und seinen Mehrwert.
19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das hätte mich gefreut, wenn ich es mir nicht vor kurzem selbst geholt hätte.
Also geht es um Ubisoft+?. Ich dachte schon es wäre im normalen Game Pass. Etwas verwirrend das ganze…
Mhh nö kein zusätzliches Ubisoft+ Abo nötig dort ist alles DayOne von Ubi enthalten. Jetzt ist es auch im Gamepass ohne Ubisoft+
Man braucht einen (kostenlosen) Ubisoft-Account, um das Spiel zu spielen. Vielleicht ist das gemeint.
Find ich aber auch nicht so geil.
Nein. Es ist im XGP. 🙂
Ich habe mir das Game damals schon zum Release für die Xbox geholt, aber der Link oben führt tatsächlich lediglich zu einer PC-Version des Spiels. Von Xbox steht da leider nix.
Wie cool!
Angenehme Überraschung. Habe es komplettiert, hat Spaß gemacht. Kann es jedem empfehlen 👍
Tolles Game hab es damals auch auf 100% gebracht aber da kam ja mittlerweile 2 DLC,s ? mit parr neuen Erfolgen jetzt häng ich bei 71% xD
Ja sowas ist echt nervig😂😂😂
Motiviert mich aber auch gleichzeitig es nochmal zu komplettieren.
Gibt bisher nur einen DLC, den Mask of Darkness DLC. Finde ich übrigens Klasse gemacht. Hat mir Spaß gemacht.
Ja das stimmt ist schon etwas nervig ^^ aber bei Spielen die einen eh schon viel Spaß bereitet haben schaut man dann gerne wieder rein und holt die restlichen Erfolge 🙂
Werde passen, keine Lust auf den Hauptcharakter.
Ach wie cool, hab es zum Release auf Switch gespielt.
Da hat Ubi ein solides Metroidvania abgeliefert.
Auf XB letztens noch während Sale gedacht, für Xb könnte ich Complete Edition holen.
Voll gut das ik et noch nit gekauft hatte 😅✌🏻 werd es auf jeden Fall mal spielen, danke für die Info 🐙
Das Spiel ist bedauerlicherweise ausschließlich für den PC verfügbar. Zwar ist es sowohl im Game Pass Ultimate als auch im Game Pass für PC enthalten, jedoch lediglich in der PC-Version und nicht in der Xbox-Version.
Aber dann behauptest du was anderes, als in der News oben steht:
„Der überraschende Game-Pass-Release sorgt dafür, dass Fans und Neueinsteiger gleichermaßen sofort loslegen können – ob auf Xbox Series X|S, Xbox One, PC oder via Cloud Gaming.“
Ich habe gerade mal ein bisschen recherchiert und Prince of Persia: The Lost Crown ist zwar kürzlich auf der Xbox Game Pass-Storefront aufgetaucht. Wenn man jedoch darauf klickt, kann man das Spiel entweder nicht herunterladen oder es wird einem der reguläre Preis des Spiels angezeigt. Gut möglich, dass es sich um einen Fehler von Microsoft handelt und das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt doch noch zur Verfügung steht.
Das ist ja klasse! Ein weiteres Highlight für mich in diesem Monat!
Im Moment ist es nur für den PC verfügbar. Du brauchst nur auf den grünen Link oben klicken und dann siehst du, für welches System das Spiel verfügbar ist.