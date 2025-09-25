Xbox Game Pass: Überraschung für Abonnenten von Ubisoft

Der Xbox Game Pass überrascht seine Abonnenten mit der plötzlichen Veröffentlichung von Prince of Persia: The Lost Crown. Das neueste Action-Adventure aus Ubisofts traditionsreicher Reihe ist damit ohne Zusatzkosten für alle Game-Pass-Mitglieder verfügbar.

Mit seiner packenden Mischung aus temporeichen Kämpfen, akrobatischer Erkundung und spannungsgeladener Story führt Prince of Persia: The Lost Crown die Reihe in eine moderne Richtung und bleibt gleichzeitig den ikonischen Elementen der Serie treu.

Spieler erwartet ein atmosphärisches Abenteuer voller Geheimnisse, mächtiger Gegner und dynamischer Moves, die den Prince of Persia seit jeher auszeichnen.

Xbox Game Pass – September 2025

25. September 2025 – Prince of Persia The Lost Crown

Der überraschende Game-Pass-Release sorgt dafür, dass Fans und Neueinsteiger gleichermaßen sofort loslegen können – ob auf Xbox Series X|S, Xbox One, PC oder via Cloud Gaming.

Damit setzt Microsofts Abodienst erneut ein starkes Zeichen für seine Vielfalt und seinen Mehrwert.