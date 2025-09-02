Xbox Game Pass: Überraschung mit Wucht im Abo

Geheimagent gegen das System – jetzt sofort im Xbox Game Pass spielbar!

Das stylische Ego-Shooter-Abenteuer I Am Your Beast ist überraschend und ohne Vorankündigung dem Xbox Game Pass hinzugefügt worden. Ihr könnt den Titel ab sofort auf Xbox Series X|S, PC und via Cloud spielen – verfügbar für Game Pass Standard, Ultimate und PC Game Pass

In I Am Your Beast übernehmt ihr die Rolle von Alphonse Harding, einem ehemaligen Geheimagenten, der nach sechs Jahren im Ruhestand eine letzte Mission verweigert. Diese Entscheidung entfacht einen brutalen Guerillakrieg gegen die Covert Operations Initiative (COI), eine Organisation, die ihre Gegner in der Wildnis Nordamerikas ausschaltet. Ihr werdet gejagt, kontert mit improvisierter Ausrüstung und nutzt ein Netzwerk aus Tunneln, um euch taktisch zurückzuziehen.

  1. Mr Poppell 89860 XP Untouchable Star 4 | 02.09.2025 - 11:40 Uhr

    Nice 👍 das schaue ich mir mal genauer an. Vome Pace her erinnert es an Mullet Mad Jack🤔

