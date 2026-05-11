Xbox Game Pass: Überraschungs-Update bringt neun neue Spiele ins Essential-Abo

Ohne vorherige Ankündigung hat Microsoft den Xbox Game Pass Essential um eine neue Auswahl an insgesamt neun Spielen erweitert und sorgt damit für eine unerwartete Erweiterung des Einstiegsangebots.

Teil des Updates sind sowohl bekannte Xbox-360-Klassiker als auch moderne Indie-Titel, die nun direkt über den günstigsten Game-Pass-Tarif spielbar sind. Besonders auffällig ist die Mischung aus Retro-Charme und neueren Produktionen, die das Essential-Line-up deutlich vielseitiger macht. Zu den neu hinzugefügten Spielen gehören:

Xbox Game Pass – Essential – Mai 2026

Blinx: The Time Sweeper

Jetpac Refuelled

Perfect Dark Zero

Kameo: Elements of Power

Stacking

Iron Brigade

Massive Chalice

Neon Abyss

Max: The Curse of Brotherhood

Gerade Titel wie Neon Abyss oder Iron Brigade dürften dabei für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen, da sie in der Community bereits als solide Action- und Roguelike-Erfahrungen gelten. Gleichzeitig bringt Microsoft mit Klassikern wie Perfect Dark Zero oder Kameo: Elements of Power mehrere bekannte Marken zurück in den Fokus.

Auffällig ist vor allem der Zeitpunkt der Erweiterung, da Microsoft keine klassische Ankündigungsphase gewählt hat. Stattdessen wurden die Spiele offenbar still im Hintergrund dem Essential-Katalog überraschend hinzugefügt.

Für Abonnenten bedeutet das vor allem eines: mehr Auswahl ohne zusätzliche Kosten, insbesondere im unteren Xbox Game Pass Tier, das bislang deutlich eingeschränkter war.