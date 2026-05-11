Xbox Game Pass: Überraschungs-Update bringt neun neue Spiele ins Essential-Abo

Ohne vorherige Ankündigung hat Microsoft den Xbox Game Pass Essential um eine neue Auswahl an insgesamt neun Spielen erweitert und sorgt damit für eine unerwartete Erweiterung des Einstiegsangebots.
Teil des Updates sind sowohl bekannte Xbox-360-Klassiker als auch moderne Indie-Titel, die nun direkt über den günstigsten Game-Pass-Tarif spielbar sind. Besonders auffällig ist die Mischung aus Retro-Charme und neueren Produktionen, die das Essential-Line-up deutlich vielseitiger macht. Zu den neu hinzugefügten Spielen gehören:
Xbox Game Pass – Essential – Mai 2026
- Blinx: The Time Sweeper
- Jetpac Refuelled
- Perfect Dark Zero
- Kameo: Elements of Power
- Stacking
- Iron Brigade
- Massive Chalice
- Neon Abyss
- Max: The Curse of Brotherhood
Gerade Titel wie Neon Abyss oder Iron Brigade dürften dabei für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen, da sie in der Community bereits als solide Action- und Roguelike-Erfahrungen gelten. Gleichzeitig bringt Microsoft mit Klassikern wie Perfect Dark Zero oder Kameo: Elements of Power mehrere bekannte Marken zurück in den Fokus.
Auffällig ist vor allem der Zeitpunkt der Erweiterung, da Microsoft keine klassische Ankündigungsphase gewählt hat. Stattdessen wurden die Spiele offenbar still im Hintergrund dem Essential-Katalog überraschend hinzugefügt.
Für Abonnenten bedeutet das vor allem eines: mehr Auswahl ohne zusätzliche Kosten, insbesondere im unteren Xbox Game Pass Tier, das bislang deutlich eingeschränkter war.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kameo ist auch einfach nicht tot zu kriegen. Immer wieder taucht es irgendwo auf, wie ein Schreckgespenst. 😅
Bin Xbox Spieler der ersten Stunde, aber mit Blinx dem flauschigen Kater habe ich nie gespielt
Naja, dafür hätte ich mein Abo nicht unbedingt verlängern müssen. 🫣😁
Mehr Spiele sind immer besser für das Abo, auch wenn ich jetzt mit keinem aktuell was anfangen könnte.
Blinx lebt auch noch . Oh man lang ist das her und mehr Spiele für weniger Geld ist doch immer eine Gute Sache. Auch wenn es älter Spiele sind aber definitiv paar gute , sind dabei 👍
@Gagac Die News ist auch für dich. 🙂
Max: The Curse of Brotherhood will ik ma weiter spielen, hat bis jezte Spaß gemacht 😅✌🏻