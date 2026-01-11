Xbox Game Pass: Überraschungstitel für PC am Montag bestätigt

PC‑Abo bekommt neuen Horror‑Zuwachs: Überraschungstitel für Montag bestätigt.

Quarantine Zone: The Last Check erweitert ab Montag das PC‑Abo und bringt einen frischen Survival‑Horror‑Mix in die Bibliothek. Der Titel versetzt euch an einen Kontrollpunkt einer kollabierenden Stadt, in der ihr als verantwortlicher Kommandant über das Schicksal der letzten Überlebenden wacht.

Im Zentrum steht die Aufgabe, Ankommende zu überprüfen, Ressourcen zu managen und gleichzeitig die stetig wachsende Bedrohung durch die Untoten im Zaum zu halten. Die Lage spitzt sich mit jeder Entscheidung weiter zu, denn ein einziger Fehler kann reichen, um die Seuche direkt hinter die eigenen Mauern zu lassen.

Der Fokus liegt auf taktischem Vorgehen, angespannten Situationen und dem Balanceakt zwischen Sicherheit und Menschlichkeit. Quarantine Zone: The Last Check nutzt diese Elemente, um eine dichte Atmosphäre zu erzeugen, die den Druck auf euren Kontrollpunkt stetig erhöht.

