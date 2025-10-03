Xbox Game Pass: Ultimate Abo-Modell vorgestellt – alles was ihr wissen müsst

Mit Xbox Game Pass Ultimate erhaltet ihr das stärkste Angebot im gesamten Game Pass-Portfolio.

Das Abo bietet euch Zugang zu mehr als 400 Spielen auf Konsole und PC, darunter zahlreiche Blockbuster und Indie-Hits. Neue Spiele von Xbox erscheinen direkt zum Release im Katalog inkl. Call of Duty, sodass ihr diese sofort am ersten Tag spielen könnt. Damit richtet sich Xbox Game Pass Ultimate an alle, die das Maximum an Auswahl und Aktualität suchen.

Zusätzlich erwarten euch exklusive Vorteile, die weit über die reine Spielebibliothek hinausgehen. Dazu gehören unbegrenztes Cloud-Gaming, eine EA Play-Mitgliedschaft sowie Ubisoft+ Classics.

Ab November kommt außerdem Fortnite Crew hinzu, wodurch ihr regelmäßig In-Game-Inhalte und exklusive Belohnungen erhaltet. Darüber hinaus profitiert ihr von speziellen In-Game-Vorteilen in beliebten Spielen sowie von einem attraktiven Rewards-Programm, mit dem ihr jährlich bis zu 100.000 Punkte im Microsoft Store verdienen könnt.

Xbox Game Pass Ultimate ist damit die beste Wahl für alle, die auf Konsole, PC und in der Cloud nahtlos spielen wollen und dabei von maximalen Zusatzleistungen profitieren möchten. Der Preis? Saftige 26,99 € monatlich!

Xbox Game Pass Preise im Überblick

Abo-Modell Monatspreis Inhalte & Vorteile Ultimate 26,99 € Über 400 Spiele für Konsole & PC, mehr als 75 Day-One-Games/Jahr inkl. Call of Duty, EA Play, Ubisoft+ Classics, Fortnite Crew (ab Nov), Cloud Gaming, In-Game-Vorteile, bis zu 100.000 MS Rewards Premium 12,99 € Über 200 Spiele für Konsole & PC, neue *Xbox-Spiele innerhalb eines Jahres nach Launch (*Call of Duty ausgeschlossen), Cloud Gaming, In-Game-Vorteile, bis zu 50.000 MS Rewards Essential 8,99 € Über 50 Spiele für Konsole & PC, Zugang zu Multiplayer und Basisfunktionen, Cloud Gaming, bis zu 25.000 MS Rewards

