Xbox Game Pass: Ultimate Abo-Modell vorgestellt – alles was ihr wissen müsst

Mit Xbox Game Pass Ultimate erhaltet ihr das stärkste Angebot im gesamten Game Pass-Portfolio.
Das Abo bietet euch Zugang zu mehr als 400 Spielen auf Konsole und PC, darunter zahlreiche Blockbuster und Indie-Hits. Neue Spiele von Xbox erscheinen direkt zum Release im Katalog inkl. Call of Duty, sodass ihr diese sofort am ersten Tag spielen könnt. Damit richtet sich Xbox Game Pass Ultimate an alle, die das Maximum an Auswahl und Aktualität suchen.
Zusätzlich erwarten euch exklusive Vorteile, die weit über die reine Spielebibliothek hinausgehen. Dazu gehören unbegrenztes Cloud-Gaming, eine EA Play-Mitgliedschaft sowie Ubisoft+ Classics.
Ab November kommt außerdem Fortnite Crew hinzu, wodurch ihr regelmäßig In-Game-Inhalte und exklusive Belohnungen erhaltet. Darüber hinaus profitiert ihr von speziellen In-Game-Vorteilen in beliebten Spielen sowie von einem attraktiven Rewards-Programm, mit dem ihr jährlich bis zu 100.000 Punkte im Microsoft Store verdienen könnt.
Xbox Game Pass Ultimate ist damit die beste Wahl für alle, die auf Konsole, PC und in der Cloud nahtlos spielen wollen und dabei von maximalen Zusatzleistungen profitieren möchten. Der Preis? Saftige 26,99 € monatlich!
Xbox Game Pass Preise im Überblick
|Abo-Modell
|Monatspreis
|Inhalte & Vorteile
|Ultimate
|26,99 €
|Über 400 Spiele für Konsole & PC, mehr als 75 Day-One-Games/Jahr inkl. Call of Duty, EA Play, Ubisoft+ Classics, Fortnite Crew (ab Nov), Cloud Gaming, In-Game-Vorteile, bis zu 100.000 MS Rewards
|Premium
|12,99 €
|Über 200 Spiele für Konsole & PC, neue *Xbox-Spiele innerhalb eines Jahres nach Launch (*Call of Duty ausgeschlossen), Cloud Gaming, In-Game-Vorteile, bis zu 50.000 MS Rewards
|Essential
|8,99 €
|Über 50 Spiele für Konsole & PC, Zugang zu Multiplayer und Basisfunktionen, Cloud Gaming, bis zu 25.000 MS Rewards
Microsoft erhöht somit die Abo-Preise für Xbox Game Pass Ultimate deutlich auf 26,99 Euro monatlich.
Ich hab erstmal noch ca 1 Jahr ultimate übrig…. danach wird es dann höchstens Premium werden. Komme jetzt schon seit Ewigkeiten nicht mehr hinterher 😅
Aber krass wie MS es durchzieht… Konsolenpreise… versuchte Spielpreise…und nun GP. Schon ne Menge.
Sorry MS, aber das was ihr da treibt ist richtig scheiße. Schmeißt dieses drecks Fortnite Dinge raus das braucht keine Sau ebenso den Ubischrott Schrott, dann kann der Preis wieder runter! Ich hoffe das die Userzahlen so heftig einbrechen und selbst wenn Ihr ne Rolle rückwärts macht die nicht mehr zurückkommen. Sobald meiner GPU abgelaufen ist bin ich raus!
Ja, diese Preistreiber versteht glaub kein einziger aktueller Ultimate Abonnement
Ich lese nur mimimi weil du offensichtlich damit nichts anfangen kannst . Aber keine Sorge, es wird mehr als genug geben egal wie du dazu stehst
Naja, das es aber offensichtlich das dieser Fornite kram kaum bis keiner wirklich im pass haben wollte.
Und die Ubi Classich titel hättest du in Summe wohl schon mal für 30€ zusammen kaufen können.
Ein Ultimate nutzter wird kaum bis gar nicht auf diese ubi soft classic Titel zurückgreifen, da es genügend neueres gibt, wo für man den Pass schließlich auch hat.
Wer das verteidigen tut, läuft mit Rosaroter Brulle herum.
Wie kann man sowas verteidigen, es gibt echt Leute die sich auf eine Preiserhöhung freuen, also außer die Anbieter.
Das ist ganz klar einfach ein Preis/Leistungsding, wenn einen eine Preiserhöhung untergeschoben werden soll, mit Leistung die kaum jemand von Nutzen, ja dann kann ich mir auch ne PS5 Pro holen, da wird die Preis/Leistung auch nicht von den Käufern kritisiert weil sie es sich schönreden müssen.
Du hast drei Abos zur Auswahl. Such dir das was zu dir passt raus oder lass es bleiben. Ich verstehe dieses künstliche aufregen nicht. Ultimate passt dir nicht mehr oder die Inhalte bieten dir keinen Mehrwert? Dann nimm ein anderen oder kauf dir halt einfach wieder deine games.
Das die Preise steigen war immer klar. Bei dem Output und Inhalten die man rein nimmt ist das aber auch logisch.
Wenn du den Pass nur abonniert hast um spiele zu schnorren hast du vielleicht von anfang an schon nichts verstanden
es gibt 3 Abos zur Auswahl,da verstehe Ich den Frust nicht,oder ist Day One soooo wichtig?
Für viele ist Day 1 das wichtigste im Pass.
Wenn ich das nicht habe kann ich mir die spiele 1/4 Jahr später schon im Angebot holen.
Wenn ich dann sogar ein Jahr warte, bekomme ich das ja noch günstiger. Da brauch ich das im Pass auch nicht mehr.
Unter Strich wäre der Pass auf das bezogen wohl dann sogar teurer.
Denn man spielt ja nicht alle Day Ones, weil einem das Spiel nicht immer zu sagt.
Ja, dayone war ja das Alleinstellungsmerkmal.
Das Ubisoft classic hätte man sich sparen können.
Microsoft macht das nur damit wir die Spiele wieder zum Vollpreis kaufen. 😉
Mich würde es bei diesen steigenden Preisen nicht überraschen, (also auch bei der Konsolen Hardware), das da viele wieder auf PC wechseln werden und eventuell sich jetzt da schon einen reinen PC ins Wohnzimmer stellen.
Bei den Möglichkeiten die man mittlerweile hat ist das ja dann ästhetisch mittlerweile eine andere Nummer.
Vor ein paar Jahren waren das ja noch Klötze die nirgends hin gepasst hatten.
Daher würde es mich nicht wundern wenn jetzt dort ein neuer Markt entsteht.
Denn der PC-Game pass bietet immer noch ein Mega Preis Leistungs Verhältnis.
Dazu hätte man halt z.b auch die Steam Bibliothek zu Verfügung.
Wurde ja auch schon oft erwähnt.
Bei der Menge die gerade da auf Vorrat Ultimate kaufen, würde es mich nicht wundern wenn Microsoft dann 2026 ein noch teureres ABO auf den Markt bringt und das jetzige Ultimate dann abspecken tut.
Die Anwälte haben dazu mit Sicherheit schon längst die nötigen Papiere vor der Nase.
Ich bleibe bei Game Pass Ultimate, kann aber die Kritik verstehen. Die Gier wird immer größer. Interessant wird die nächste Preiserhöhung sein. Wie hoch wird die? Wie will man das argumentieren? Das kann man doch keinem Spieler mehr vermitteln.
Wie oben schon nal erwähnt, gehe uch sogar davon aus das es ein zusätzliches Abo Modell geben wird, wo dann das jetzige Ultimate bei gkeich bleibenden Preus dann kastriert wird.
Die bräuchten den Premium ja nur Dayone Games geben dann wäre schon alles relaxter. Den ganzen anderen Quark wie Fortnite, Ubi Classic und so benötigt man nicht wirklich. Bei CoD würde ich das Grundspiel Dayone mit reinnehmen aber DLC und so gibt es nur im Ultimate. Und nehmt die Rewards wieder hoch.
Das wäre top Premium mit Day One Games 👍🏻
DLC gibt es ja jetzt schon nicht im Pass, das muss man alles separat kaufen.
Für mich als Multiplatform Spieler sind die Abo Modelle alle Mist… Ultimate viel zu Teuer und unnütze Sachen enthalten (Fortnite Crew und CoD) Cloud gaming entspricht nicht der Qualität die ich erwarte!
Premium 12,99€ im Monat… und dann warten bis irgendein interessantes Spiel irgendwann innerhalb eines Jahres im Abo landet…!
Essentials brauchen wir nicht drüber reden…!
Dann kann ich mir lieber die Spiele die mich ansprechen so kaufen…Dann hätte ich sogar die Wahl für die Playstation oder Xbox, oder mal ein Monat eine Abo Stufe buchen.
Hättet in der News noch ergänzen können. Wie man das Abo kündigt. 😛
Man kann’s auch positiv sehen, so günstig nbleibt er jetzt nur für n paar Monate, dann kommt die nächste Erhöhung. *Ironie
Vllt will MS auch einfach wieder mehr reale Verkäufe und keine „wir haben X Spieler erreicht“, als sie gesehen haben wie viele Hellservers 2 kauften.