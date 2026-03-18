Xbox Game Pass: Ultimate bringt neue In-Game-Boni

Xbox Game Pass Ultimate erweitert seine Vorteile um neue In-Game-Inhalte.

Mit Xbox Game Pass Ultimate stehen euch ab sofort neue In-Game-Vorteile für zwei bekannte Spiele zur Verfügung.

Für Tom Clancy’s The Division 2 erhaltet ihr das Battleworn Secret Service Pack. Dieses umfasst ein neues Outfit, ein seltenes Emote sowie einen exotischen M4A1-Waffenskin, mit dem ihr euch im Spiel einen optischen Vorteil verschafft.

Auch .skate wird erweitert. Mit dem Supercharge-Paket könnt ihr euren Stil in San Vansterdam anpassen. Enthalten sind unter anderem neue Decks, Achsen, Rollen sowie zahlreiche kosmetische Items wie Sticker, Icons und Titel.

Die Inhalte sind ab sofort verfügbar und exklusiv für Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate zugänglich.

Die In-Game-Vorteile sind ab sofort für Xbox Series X|S und Xbox One über den Xbox Game Pass Ultimate verfügbar.