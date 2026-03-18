Xbox Game Pass: Ultimate bringt neue In-Game-Boni

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Xbox Game Pass Ultimate erweitert seine Vorteile um neue In-Game-Inhalte.

Mit Xbox Game Pass Ultimate stehen euch ab sofort neue In-Game-Vorteile für zwei bekannte Spiele zur Verfügung.

Für Tom Clancy’s The Division 2 erhaltet ihr das Battleworn Secret Service Pack. Dieses umfasst ein neues Outfit, ein seltenes Emote sowie einen exotischen M4A1-Waffenskin, mit dem ihr euch im Spiel einen optischen Vorteil verschafft.

Auch .skate wird erweitert. Mit dem Supercharge-Paket könnt ihr euren Stil in San Vansterdam anpassen. Enthalten sind unter anderem neue Decks, Achsen, Rollen sowie zahlreiche kosmetische Items wie Sticker, Icons und Titel.

Die Inhalte sind ab sofort verfügbar und exklusiv für Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate zugänglich.

Die In-Game-Vorteile sind ab sofort für Xbox Series X|S und Xbox One über den Xbox Game Pass Ultimate verfügbar.

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4 Kommentare Added

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  1. Rotten 106945 XP Hardcore User | 18.03.2026 - 12:08 Uhr

    Werd ik mir heute Abend ma anschauen ✌🏻 danke für die Info

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  3. Mihari 21385 XP Nasenbohrer Level 1 | 18.03.2026 - 12:21 Uhr

    Ich wüsste nicht, wann ich die Ingame-Vorteile bei Ultimate effektiv genutzt habe. Das System müsste meiner Meinung nach mal dringend überarbeitet werden und wirklich gute Vorteile bringen. In der jetzigen Form sind die Vorteile nach wie vor kein Abo-Grund für Ultimate für mich.

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    • Hey Iceman 877145 XP Xboxdynasty All Star Platin | 18.03.2026 - 12:39 Uhr
      Antwort auf Mihari

      Ist wie Resterampe mit dem damaligen xbox Gold spielen. Da hatte man am Schluss auch nur Ausschuss.

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