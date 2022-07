Xbox Game Pass: Ultimate Perks für Smite Battleground of the Gods

Zurzeit läuft wieder ein Crossover Event in Smite Battleground of the Gods, passend dazu gibt es einen neuen Ultimate Perk für Xbox Game Pass-Abonnenten.

Wer von euch gerne SMITE spielt und dazu ein Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement hat, der kann sich jetzt über einen weiteren kostenlosen Perk freuen. Diesmal gibt es den SMITE x Nickelodeon-Starterpass als Bonus für alle Ultimate-Mitglieder.

Mit diesem neuen Vorteil aus dem Ultimate-Abonnement könnt ihr einen kostenlosen Starterpass und Skins für folgende Götter direkt freischalten:

Rocko (Rockos modernes Leben) Danzaburou

Powdered Toastman (Ren & Stimpy) Gilgamesh

Invader Zim Cupid

Jenny XJ-9 (Teenage Robot) Freya

Und Danny Phantom Janus

Den Vorteil findet ihr an üblicher Stelle in der Xbox Game Pass-App am Smartphone, auf eurer Xbox im Game Pass Menü oder über die Xbox App am PC.