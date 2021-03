Xbox Game Pass: Ultimate Perks mit exklusiven Apex Legends Belohnungen

Autor:, in / Xbox Game Pass

Alle Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten können sich monatlich über neue Perks-Belohnungen freuen. Nun gibt es für Apex Legends ein besonderes Schmankerl im März und es werden monatlich weitere Inhalte hinzugefügt.

Die Xbox Game Pass Perks sind in Apex Legends angekommen und bringen ab sofort jeden Monat aufs Neue einen Weapon Charm mit besonderem Thema. Freut euch im März zum Beispiel auf den Mass Effect N7 Weapon Charm. Einloggen lohnt sich!

Und, wenn ihr schon einmal dabei seid, vergesst nicht, eure weiteren Perks einzufordern, indem ihr die Perks auf eurer Xbox Series X|S, Xbox One oder in der Xbox App auf Windows 10 PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App auf iOS und Android aufruft!

Also fackelt nicht länger und schnappt euch die Boni, bevor sie weg sind:

Bis 31. März verfügbar – World of Tanks: Legend of War Pack

Bis 5. April verfügbar – Rainbow Six Siege: Doc Byte Set

Welche Perks noch alle auf euch warten, erfahrt ihr hier.

Falls ihr in euren Perks einige Codes gar nicht verwendet, dann könnt ihr diese gerne über das Kontaktformular einsenden und wir teilen sie dann mit der Community.