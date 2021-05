Xbox Game Pass: Ultimate Perks mit Spotify Premium gratis und mehr

Autor:, in / Xbox Game Pass

Wer von euch ein Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement abgeschlossen hat, der kann sich monatlich über zahlreiche neue Perks mit Ingame-Belohnungen und vieles mehr freuen. Nun wurde bekannt gegeben, dass alle Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten zusätzlich vier Monate Spotify Premium als Neukunde geschenkt bekommen.

Die Perks erhaltet ihr auf eurer Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows 10 PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

Xbox Game Pass Ultimate – Perks Mai 2021

4. Mai – NBA 2K21: MyTEAM Bundle

4. Mai – Spotify Premium (nur für neue Mitglieder): 4 Monate Musik ohne Werbung

4. Mai – Apex Legends: Star Wars Weapon Charms

Zum aktuellen Zeitpunkt konnten wir die neuen Perks in der Xbox App noch nicht vorfinden, sollten aber im Laufe des Tages hinzugefügt werden.