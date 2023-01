Xbox Game Pass: Ultimate Perks zu Black Desert und The Elder Scrolls Online

Autor:, in / Xbox Game Pass

Holt euch die aktuellen Ultimate Perks zu Black Desert und The Elder Scrolls Online mit Xbox Game Pass.

Microsoft hat über die aktuellen Vorteile, den sogenannten Perks, für den Xbox Game Pass informiert. Denn, wer Xbox Game Pass Ultimate abonniert hat, kann sich regelmäßig über Vorteile für Spiele aus dem Angebot des Xbox Game Pass freuen.

So gibt es mit ab sofort für The Elder Scrolls Online eine Drachenjäger-Rüstung und für Black Desert ein Geschenkpaket anlässlich der Einführung einer neuen Klasse.

Vergesst auch nicht das zusätzliche Outfit für Vigor, über das wir euch in einer vorherigen Meldung bereits informiert hatten.

Xbox Game Pass Ultimate Perks

The Elder Scrolls Online: Uralte Drachenjäger-Rüstung: Verbessert euer Elder Scrolls Online-Abenteuer mit der uralten Drachenjäger-Rüstung und mehr aus dem Drachentöter-Paket #1. Holt es euch noch heute und schließt euch den über 20 Millionen Spielern des preisgekrönten RPGs an.

Schwarzwüste: Special Gift Bundle: Es ist die richtige Jahreszeit, um den Winter mit Woosa zu verbringen, der 25. neuen Klasse von Black Desert! Der Entwickler hat eine Menge Inhalte und ein Geschenk vorbereitet, um die Einführung der neuen Klasse zu feiern. Spielt jetzt, um euer Abenteuer zu beginnen!

Vigor: Norwegian Woodchuck Pack: Legt die Axt weg und nehmt die Waffen in die Hand! Das Zerhacken eurer Feinde wird so einfach und befriedigend sein wie das Spalten eines Baumstamms in zwei Hälften! Genießt das kostenlose exklusive Outfit, mächtige Waffen und öffnet die Sonderausgabekiste. Zeigt anderen, wer die Scherbenwelt beherrscht!