Xbox Game Pass: Ultimate verschenkt exklusives Blitz Bushido Set für Rainbow Six Siege

Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate können sich ab sofort einen neuen In-Game-Vorteil für Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sichern. Das zeitlich begrenzte Blitz Bushido Set steht für Mitglieder auf Cloud, Konsole und PC kostenlos bereit.

Das Paket enthält den „Denko Sekka“-Skin für den G52 Tactical Shield von Blitz, die „Hoshi Kabuto“-Kopfbedeckung sowie den „Taiyou“-Anhänger. Die kosmetischen Inhalte können von berechtigten Abonnenten ohne zusätzliche Kosten eingelöst werden.

Der Bonus ist Teil der regelmäßig angebotenen In-Game-Vorteile für Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium und Game Pass Essential-Mitglieder. Solche Extras umfassen häufig exklusive Skins, kosmetische Gegenstände oder zusätzliche Inhalte für ausgewählte Spiele.

Wer die neuen Anpassungsgegenstände für Blitz seinem Inventar hinzufügen möchte, sollte nicht zu lange warten. Das Blitz Bushido Set ist nur für einen begrenzten Zeitraum verfügbar.