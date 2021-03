Xbox Game Pass: Undertale ab sofort im Abo-Service enthalten

Autor:, in / Xbox Game Pass

Undertale ist ab heute, dem 16. März mit dem Xbox Game Pass für Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich und kann im Microsoft Store für Xbox für 14,99 Euro erworben werden.

Undertale überzeugt mit seiner Retro-inspirierten Optik – die sicher Erinnerungen an einige der 16-Bit-Klassiker von früher hervorruft – aber die Erfahrung selbst frischer und anders präsentiert. In Undertale ist jedes Monster ein Individuum und jede Interaktion ist einzigartig. Ihr könnt entscheiden zu kämpfen oder Gnade walten zu lassen – und wie ihr spielt und was ihr wählt, beeinflusst den Ausgang der Geschichte.

Mit einer urkomischen und herzerwärmenden Besetzung liebenswerter Charaktere, einem unglaublich eingängigen Soundtrack und einem wirklich herausragenden RPG-Gameplay ist es keine Überraschung, dass das Spiel auch heute noch neue Spieler überrascht und begeistert.