Xbox Game Pass: Unhaltbar und schädlich, sagt Arkane Studios-Gründer

Raphael Colantonio, Gründer von Arkane Studios und ehemaliger Kreativdirektor von Spielen wie Dishonored und Prey, hat sich in einem Social-Media-Post deutlich gegen das Geschäftsmodell von Xbox Game Pass ausgesprochen.

Angesichts der jüngsten Entlassungen bei Microsoft sprach Colantonio von der „Realität, die irgendwann zuschlagen muss“ und nannte den Xbox Game Pass ein „nicht nachhaltiges Modell“, das der Branche seit Jahren schade.

Microsoft halte das System mit „unendlichem Geld“ künstlich am Leben, so Colantonio – auf Dauer könne dies jedoch nicht gut gehen.

“ Ich denke, Gamepass ist ein unhaltbares Modell, das der Branche seit einem Jahrzehnt zunehmend schadet, subventioniert durch das ‚unendliche Geld‘ von MS, aber irgendwann muss die Realität eintreten. Ich glaube nicht, dass GP mit anderen Modellen koexistieren kann, sie werden entweder alle anderen umbringen oder aufgeben.“

Unterstützung bekam er von Michael Douse, Publishing Director bei Larian Studios (Baldur’s Gate 3), der sich ebenfalls kritisch äußerte: Die größte Sorge in seinem Netzwerk sei, was passiert, wenn das viele Geld hinter Game Pass versickert. Auch das Thema Cannibalization kam zur Sprache – also der Umstand, dass Game-Pass-Releases potenzielle Einzelverkäufe ausbremsen.

Douse räumte ein, dass Game Pass kleinere Entwickler bei der Risikominimierung helfen könne, zog aber einen Vergleich zu Sonys Modell, das er als nachhaltiger bezeichnete. Er wies dann darauf hin, dass Sonys Arbeitsweise des „Lebenszyklusmanagements“ viel besser sei. Colantonio schlug dann vor, dass Game Pass ein reines Backkatalog-Produkt sein sollte, so schade es niemandem mehr!

