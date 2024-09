Xbox Game Pass: Updates, Vorteile und mehr

Autor:, in / Xbox Game Pass

Erst gestern wurden die neuen Spiele für den Xbox Game Pass bekannt gegeben und offiziell verkündet, welche Spiele im Abo landen. Doch damit nicht genug, euch erwarten euch Updates, DLCs und natürlich Ultimate-Vorteile.

Updates und DLCs

Jetzt verfügbar – Fallout 76: Milepost Zero

Führe Karawanen durch Shenandoah und gewinne verschiedene Händler für Dein Vorhaben, um die Karawane zu vergrößern. Passe Dein Traumarsenal mithilfe des optimierten, legendären Crafting-Systems an und bewerte die C.A.M.P.s der anderen Spieler mit Best Builds.

20. September – EA Sports FC 25 Early Access

Ab dem 20. September können PC Game Pass- und Ultimate-Mitglieder EA Sports FC 25 über EA Play für bis zu zehn Stunden testen. Als Mitglied schaltest Du automatisch ein Willkommenspaket frei, das bis zum 31. Oktober erhältlich ist. Außerdem erhältst Du Football Ultimate Team™ Draft Tokens, saisonale Club-Belohnungen und zehn Prozent Rabatt auf Vorbestellungen, FC Points und mehr.

30. September – Starfield: Shattered Space

Als Game Pass-Mitglied sparst Du zehn Prozent Rabatt. Shattered Space ist eine neue Story-Erweiterung für Starfield, das epische Rollenspiel und gleichzeitig erste neue Universum der Bethesda Game Studios seit mehr als 25 Jahren. Eine mysteriöse Macht wütet über der Stadt Dazra, der verborgenen Heimat von Haus Va’Ruun. Untersuche die kosmische Bedrohung, erforsche einen neuen Planeten und nutze einzigartige Waffen, Raumanzüge und Ausrüstungsgegenstände, um dieses Abenteuer zu meistern.

Xbox Game Pass Ultimate-Vorteile

Jetzt verfügbar –Persona 3 Reload: Expansion Pass

Das finale Story-Kapitel ist da! Mit dem Expansion Pass kannst Du noch tiefer in die Welt von Persona 3 Reload eintauchen. Der Pass enthält den Story-DLC „Episode Aigis – The Answer”, der mehr als 30 Stunden zusätzlichen Spielspaß, neue Kostüme und BGM bietet. Alle drei Wellen sind ab sofort erhältlich – stürze Dich noch heute in Episode Aigis! Um diesen Vorteil zu nutzen, benötigst Du das Basisspiel Persona 3 Reload.

Jetzt verfügbar – The First Descendant: Season 1 Invasion Bundle

Verbessere mit dem Season 1: Invasion Bundle Dein Gameplay in diesem Koop-Looter-Shooter mit Action-RPG-Elementen. Mit einem stylischen Rückenteil in rosa, einzigartigen Waffenskins, leuchtenden Sprays, individuellem Make-Up und kräftigen Farben stichst Du in jeder Schlacht hervor.

Jetzt verfügbar – Apex Legends: Bright Idea Weapon Charm

Verleihe Deinem Arsenal mit dem Apex Legends Bright Idea Weapon Charm, der im Rahmen Deiner EA Play-Mitgliedschaft erhältlich ist, ein besonderes Flair!

Jetzt verfügbar – Hawked: Plunder Pack 2

In Issue #2: Dark Arrival erwarten Dich waghalsige Abenteuer, also packe Dir genug Beute ein, die Du als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate für diesen kostenlosen Online-Shooter erhältst. Sichere Dir das Evergreen-Outfit, rase mit dem Halcycon Green Hoverboard durch die Gegend und setze mit dem Slash-Waffenmuster ein Zeichen!

Bereits gestern haben wir darüber berichtet, dass das Free-to-Play-Spiel Overwatch 2 mit zahlreichen Extras ebenfalls für Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder bereitsteht. Außerdem wurde Train Sim World 5 im Abo veröffentlicht.