Xbox Game Pass: Vampire Crawlers bringt 2026 rasante Dungeon-Action ins Abo

Neuer Turn-Based Deckbuilder Vampire Crawlers mit Roguelite-Elementen erscheint Day One im Xbox Game Pass auf Xbox Series X|S und PC.

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard erweitert 2026 das Xbox Game Pass Lineup um ein schnelles, zugängliches und zugleich taktisch anspruchsvolles Abenteuer.

Das Spin-off aus dem Vampire-Survivors-Universum kombiniert rundenbasiertes Deckbuilding mit Roguelite-Mechaniken und lässt euch vernichtende Kombos ausspielen, während ihr euch durch von Monstern verseuchte Dungeons kämpft.

Vampire Crawlers erscheint im Jahr 2026 direkt im Xbox Game Pass!

  2. DrFreaK666 175200 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 21.11.2025 - 13:07 Uhr

    Wenn ich da wieder 2500h investiere, dann sollte ich es wieder kaufen und nicht im Abo spielen

    0
  3. Lord Maternus 348645 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 21.11.2025 - 13:11 Uhr

    Das sieht echt gut aus und wird sicher auch wieder gekauft. Vielleicht sollte ich bis dahin mal versuchen, Vampire Survivors durchzuspielen.

    0

