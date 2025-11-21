Xbox Game Pass: Vampire Crawlers bringt 2026 rasante Dungeon-Action ins Abo

Neuer Turn-Based Deckbuilder Vampire Crawlers mit Roguelite-Elementen erscheint Day One im Xbox Game Pass auf Xbox Series X|S und PC.

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard erweitert 2026 das Xbox Game Pass Lineup um ein schnelles, zugängliches und zugleich taktisch anspruchsvolles Abenteuer.

Das Spin-off aus dem Vampire-Survivors-Universum kombiniert rundenbasiertes Deckbuilding mit Roguelite-Mechaniken und lässt euch vernichtende Kombos ausspielen, während ihr euch durch von Monstern verseuchte Dungeons kämpft.

Vampire Crawlers erscheint im Jahr 2026 direkt im Xbox Game Pass!