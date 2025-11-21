Xbox Game Pass: Vampire Crawlers bringt 2026 rasante Dungeon-Action ins Abo

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard erweitert 2026 das Xbox Game Pass Lineup um ein schnelles, zugängliches und zugleich taktisch anspruchsvolles Abenteuer.
Das Spin-off aus dem Vampire-Survivors-Universum kombiniert rundenbasiertes Deckbuilding mit Roguelite-Mechaniken und lässt euch vernichtende Kombos ausspielen, während ihr euch durch von Monstern verseuchte Dungeons kämpft.
Vampire Crawlers erscheint im Jahr 2026 direkt im Xbox Game Pass!
Das wird wieder extrem süchtig machen 👌.
Wenn ich da wieder 2500h investiere, dann sollte ich es wieder kaufen und nicht im Abo spielen
Das sieht echt gut aus und wird sicher auch wieder gekauft. Vielleicht sollte ich bis dahin mal versuchen, Vampire Survivors durchzuspielen.
Ich freue mich drauf, da Vampire Survivors ein tolles Spiel ist.
Kein Spiel für mich.
War ein toller Moment als es von 2D in 3D gedreht wurde.