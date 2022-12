Xbox Game Pass: Verbesserungen von Persona 3 und 4 vorgestellt

Autor:, in / Xbox Game Pass

ATLUS veröffentlichte bereits einen brandneuen Trailer für Persona 3 Portable und Persona 4 Golden. Darin entdeckt Morgana aus Persona 5 neues Gameplay-Material. Das Video könnt ihr euch hier noch einmal anschauen:

Persona 3 Portable und Persona 4 Golden können zudem auf Xbox Series X|S, Xbox One und im Microsoft Store für PC für jeweils 19,99 € vorbestellt werden. Ein Bundle der beiden beliebten Persona-Titel ist ebenfalls vorbestellbar – Release ist der 19. Januar.

Microsoft Store Vorbestellung

Beide Titel erhalten zudem neu überarbeitete Grafik für eine flüssigere Spielerfahrung und “Quality of Life”-Verbesserungen wie verschiedene Schwierigkeitsoptionen, unterschiedliche Sprachversionen und eine angenehme neue “Suspend Save”-Funktion.

Folgende Features erwarten euch in Persona 3 Portable:

Erlebe Persona 3 Portable jetzt mit neu überarbeiteter Grafik, einem verbessertem, flüssigem Spielerlebnis und Komfort-Features wie z. B. Wahl des Schwierigkeitsgrads und Schnellspeicherfunktion.

Erklimme den bedrohlichen Tartarus-Turm, besiege mächtige Schatten und erforsche die Geheimnisse der Dark Hour.

Erlebe ein ganzes Schuljahr voller täglicher Abenteuer und knüpfe wertvolle Bande mit unvergesslichen Charakteren.

Erlebe diese düstere und emotionale Reise aus der Perspektive von zwei verschiedenen Protagonisten und erhalte doppelt so viele soziale Möglichkeiten.

Wähle frei zwischen japanischer und englischer Sprachausgabe.

Folgende Features erwarten euch in Persona 4 Golden:

Entdecke jenseitige Verliese, besiege monströse Schatten und stell dich den dunklen Seiten deines eigenen Ichs, während du der Wahrheit hinter den Serienmordfällen näherkommst.

Entdecke die Stadt Inaba, erlebe ein ereignisreiches Schuljahr, triff Gleichgesinnte und knüpfe wertvolle Bande.

Neue Komfort-Features, einschließlich verbesserter Grafik und flüssigerer Darstellung, Wahl des Schwierigkeitsgrads und Schnellspeicherfunktion.

Wähle frei zwischen japanischer und englischer Sprachausgabe.

Mit über einer Million verkaufter Einheiten und viel Liebe von den Fans machte Persona 5 Royal vor kurzem den ersten Schritt, dem diese beiden ikonischen Persona-Titel folgen werden. Es hat für Persona-Fans und -Neulinge nie eine bessere Zeit gegeben, in diese zeitlosen JRPG-Klassiker einzutauchen und ihr eigenes Persona-Abenteuer auf neue Höhen zu bringen.

Beide Titel sind ab dem 19. Januar 2023 digital für Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Microsoft Store und Steam), PlayStation 4 und Nintendo Switch verfügbar und ab Launch im Xbox Game Pass und PC Game Pass enthalten.

Persona 3 Portable: Wenn ich dir sage, dass zwischen einem Tag und dem nächsten eine „versteckte“ Stunde liegt … Würdest du mir glauben? Diese unbekannte Zeit ist die „Dark Hour“. Ungewohnte Stille hüllt die Stadt ein, Menschen verwandeln sich in unheimliche Särge und überirdische Monster namens Schatten sind überall. Eines Nachts wird der Protagonist von den Schatten angegriffen. Als alle Hoffnung verloren scheint, wird die Macht seines Herzens – seine Persona – erweckt.

Persona 4 Golden: Man sagt, wenn du in einer regnerischen Nacht in einen Fernseher blickst, erscheint deine große Liebe … Dieses seltsame Gerücht verbreitet sich langsam in dem ländlichen Städtchen Inaba (die neue Heimat des Protagonisten), als eine Reihe mysteriöser Morde verübt wird. Während der Protagonist und sein Team der Wahrheit nachjagen, öffnen sie die Tür zu einer anderen Welt.