Xbox Game Pass: Veröffentlichung auf Nintendo Switch in Dokumenten angedeutet

Erneut hat der laufende Prozess zwischen Epic Games und Apple brisante Informationen zutage gefördert. Diesmal geht es um die mögliche Veröffentlichung des Xbox Game Pass auf Nintendo Switch.

Stephen Totilo von Axios Gaming zeigte ein Protokoll der Verhandlung, in dem Lori Wright, Vice President of Xbox Business Development, zum Bedarf des Game-Streaming von Xbox-Kunden auf mobilen Systemen, inklusive iOS, befragt wurde.

Zwar sind die meisten Stellen geschwärzt, doch Nintendo behauptet, dass die getätigte Aussage „Wettbewerbs-relevante Informationen über die Verhandlungen zwischen Nintendo und Microsoft widerspiegeln“.

In einer nicht geschwärzten Sektion des Protokolls wurde Wright danach gefragt, wer an diesen Gesprächen beteiligt sei. Ihre Antwort darauf lautete „in erster Linie das Game Pass Content Team und andere Mitglieder des Gaming-Führungsteams.“

Microsoft und Nintendo scheinen sich demnach in Gesprächen befunden zu haben, um das Angebot des Xbox Game Pass auf die Nintendo Switch zu bringen.

Nintendo says these portions of an Xbox biz dev exec's deposition in EpicvApple "reflect…competitively sensitive information about negotiations between Nintendo and Microsoft." She was primarily deposed about trying to bring xCloud to iOS and more broadly discussed console biz pic.twitter.com/UeTBRaVxmi

— Stephen Totilo (@stephentotilo) May 18, 2021