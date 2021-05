Xbox Game Pass: Vier Monate gratis Spotify Premium mit Ultimate

Autor:, in / Xbox Game Pass

Microsoft hat angekündigt zum zweiten Mal eine Partnerschaft mit Spotify eingegangen zu sein. Der Streaming-Anbieter stellt euch ab heute im Laufe des Tages bis zu vier Monate Spotify Premium zur Verfügung, solange ihr ein Xbox Game Pass Ultimate-Abo besitzt.

Mit der kostenpflichtigen Version von Spotify könnt ihr so viele Songs wie ihr wollt ohne Werbeunterbrechungen hintereinander genießen. Außerdem ist eine höhere Soundqualität sowie das Herunterladen von Songs möglich.

Um den neuen Perk zu nutzen, der heute am 4. Mai 2021 freigeschaltet werden sollt, braucht ihr lediglich ein Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement. Ebenfalls dürft ihr nicht bereits eine Spotify Premium-Mitgliedschaft besitzen. Ihr müsst also Neukunde sein! Die vier Monate gelten ebenso nur, wenn ihr in dem gesamten Zeitraum ein aktives Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement besitzt und nicht nur zum Start der Aktion.

Die Spotify-Premium-Aktion und andere Vergünstigungen könnt ihr über Xbox One und Xbox Series X|S-Konsolen oder die Xbox-App auf PC und Mobilgeräten in Anspruch nehmen.