Xbox Game Pass: Sechs neue Spiele in einer Woche – UPDATE

In der kommenden Woche bekommt der Xbox Game Pass erneut Zuwachs und präsentiert euch sechs sehr unterschiedliche Spiele, die das Februarprogramm spürbar beleben.
Den Auftakt macht Relooted, das ab dem 10. Februar verfügbar ist und euch mit seinem schnellen Spielfluss direkt ins Geschehen zieht. Der Titel setzt auf unmittelbare Action und ein Konzept, das ohne große Umwege funktioniert.
Am 12. Februar folgen gleich zwei weitere Veröffentlichungen. BlazBlue Entropy Effect X bringt frische Energie in das bekannte Universum und kombiniert seine charakteristische Dynamik mit modernen Mechaniken.
Parallel dazu startet Roadside Research im Game Preview Programm. Das Projekt befindet sich noch in der Entwicklung und öffnet euch frühzeitig die Tür zu einem experimentellen Ansatz, der sich bewusst von klassischen Strukturen löst.
Starsand Island ist ebenfalls ab dem 12. Februar im Abo. Nur einen Tag später, am 13. Februar, erscheinen High on Life 2 und Kingdom Come Deliverance im Game Pass.
Xbox Game Pass – Februar 2026
- 10. Februar 2026 – Relooted (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 12. Februar 2026 – BlazBlue Entropy Effect X (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 12. Februar 2026 – Roadside Research Game Preview (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 12. Februar 2026 – Starsand Island (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 13. Februar 2026 – High on Life 2 (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 13. Februar 2026 – Kingdom Come Deliverance (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
Damit liefert der Game Pass eine Woche, die euch eine breite Palette an Genres bietet und sowohl Fans von Action als auch Freunde ungewöhnlicher Konzepte anspricht.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schon krass wie der Game Pass abliefert, und wir haben’s nicht mal Mitte Februar 🤣
High on Life 2 ist mein Highlight. Der Erstling ist einfach grandios.
Am 13. kommt auch KCD wieder in den Game Pass. Eventuell ja sogar mit einem Next Gen Upgrade 😬
News: https://www.xboxdynasty.de/news/kingdom-come-deliverance/hinweise-auf-next%E2%80%91gen-update-verdichten-sich/
High on Life ist das Highlight, die anderen müsste ich mir mal genauer ansehen, bei Kingdom Come werde ich erstmal passen.
Hast du den ersten bzw. den zweiten Teil schon mal gespielt?
Falls nein, kann ich sie dir nur empfehlen. Sie sind allerdings sehr zeitaufwendig, und am Anfang wird es schwer sein.
Aber wenn man sich darauf einlässt, ist es wirklich richtig gut.
High On Life 2 ist aufgrund der fehlenden Synchronisation bei mir schon raus. 😅
KCD 1/2 hab ich noch nicht gespielt, aber einiges auf YouTube gesehen, das wird wirklich zeitaufwendig, die fehlende Snychro ist nicht so schlimm, werde HOL trotzdem spielen.
Viel zu viel auf einmal, da mich alles außer KCD interessiert
In der nächsten Woche ist nichts für mich dabei. Alle anderen viel Spaß. 🙂
High on Life 2 ist das Highlight für mich.
Bin aktuell noch auf Premium, daher erst mal nichts dabei, 😀
Mein game der Woche wird High on Life 2 ✌🏻 freu mich schon drauf
6 Spiele sind wieder mal eine Menge neues für den Gamepass 🤘.