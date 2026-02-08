Xbox Game Pass: Sechs neue Spiele in einer Woche – UPDATE

Sechs neue Game Pass Titel in einer Woche – Microsoft startet mit frischem Schwung in den Februar.

In der kommenden Woche bekommt der Xbox Game Pass erneut Zuwachs und präsentiert euch sechs sehr unterschiedliche Spiele, die das Februarprogramm spürbar beleben.

Den Auftakt macht Relooted, das ab dem 10. Februar verfügbar ist und euch mit seinem schnellen Spielfluss direkt ins Geschehen zieht. Der Titel setzt auf unmittelbare Action und ein Konzept, das ohne große Umwege funktioniert.

Am 12. Februar folgen gleich zwei weitere Veröffentlichungen. BlazBlue Entropy Effect X bringt frische Energie in das bekannte Universum und kombiniert seine charakteristische Dynamik mit modernen Mechaniken.

Parallel dazu startet Roadside Research im Game Preview Programm. Das Projekt befindet sich noch in der Entwicklung und öffnet euch frühzeitig die Tür zu einem experimentellen Ansatz, der sich bewusst von klassischen Strukturen löst.

Starsand Island ist ebenfalls ab dem 12. Februar im Abo. Nur einen Tag später, am 13. Februar, erscheinen High on Life 2 und Kingdom Come Deliverance im Game Pass.

Xbox Game Pass – Februar 2026

10. Februar 2026 – Relooted (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass 12. Februar 2026 – BlazBlue Entropy Effect X (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass 12. Februar 2026 – Roadside Research Game Preview (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Preview (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass 12. Februar 2026 – Starsand Island (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass 13. Februar 2026 – High on Life 2 (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass 13. Februar 2026 – Kingdom Come Deliverance (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Damit liefert der Game Pass eine Woche, die euch eine breite Palette an Genres bietet und sowohl Fans von Action als auch Freunde ungewöhnlicher Konzepte anspricht.