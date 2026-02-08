Xbox Game Pass: Sechs neue Spiele in einer Woche – UPDATE

Sechs neue Game Pass Titel in einer Woche – Microsoft startet mit frischem Schwung in den Februar.

In der kommenden Woche bekommt der Xbox Game Pass erneut Zuwachs und präsentiert euch sechs sehr unterschiedliche Spiele, die das Februarprogramm spürbar beleben.

Den Auftakt macht Relooted, das ab dem 10. Februar verfügbar ist und euch mit seinem schnellen Spielfluss direkt ins Geschehen zieht. Der Titel setzt auf unmittelbare Action und ein Konzept, das ohne große Umwege funktioniert.

Am 12. Februar folgen gleich zwei weitere Veröffentlichungen. BlazBlue Entropy Effect X bringt frische Energie in das bekannte Universum und kombiniert seine charakteristische Dynamik mit modernen Mechaniken.

Parallel dazu startet Roadside Research im Game Preview Programm. Das Projekt befindet sich noch in der Entwicklung und öffnet euch frühzeitig die Tür zu einem experimentellen Ansatz, der sich bewusst von klassischen Strukturen löst.

Starsand Island ist ebenfalls ab dem 12. Februar im Abo. Nur einen Tag später, am 13. Februar, erscheinen High on Life 2 und Kingdom Come Deliverance im Game Pass.

Xbox Game Pass  – Februar 2026

  • 10. Februar 2026 – Relooted (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 12. Februar 2026 – BlazBlue Entropy Effect X (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 12. Februar 2026 – Roadside Research Game Preview (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 12. Februar 2026 – Starsand Island (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 13. Februar 2026 – High on Life 2 (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 13. Februar 2026 – Kingdom Come Deliverance (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Damit liefert der Game Pass eine Woche, die euch eine breite Palette an Genres bietet und sowohl Fans von Action als auch Freunde ungewöhnlicher Konzepte anspricht.

  1. Robilein 1213710 XP Xboxdynasty Legend Platin | 08.02.2026 - 15:11 Uhr

    Schon krass wie der Game Pass abliefert, und wir haben’s nicht mal Mitte Februar 🤣

    High on Life 2 ist mein Highlight. Der Erstling ist einfach grandios.

  2. Badkiller8 3490 XP Beginner Level 2 | 08.02.2026 - 15:27 Uhr

    Am 13. kommt auch KCD wieder in den Game Pass. Eventuell ja sogar mit einem Next Gen Upgrade 😬

  3. Katanameister 319960 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 08.02.2026 - 15:53 Uhr

    High on Life ist das Highlight, die anderen müsste ich mir mal genauer ansehen, bei Kingdom Come werde ich erstmal passen.

    • LargeHenry 9640 XP Beginner Level 4 | 08.02.2026 - 16:48 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Hast du den ersten bzw. den zweiten Teil schon mal gespielt?
      Falls nein, kann ich sie dir nur empfehlen. Sie sind allerdings sehr zeitaufwendig, und am Anfang wird es schwer sein.
      Aber wenn man sich darauf einlässt, ist es wirklich richtig gut.

      High On Life 2 ist aufgrund der fehlenden Synchronisation bei mir schon raus. 😅

      • Katanameister 319960 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 08.02.2026 - 17:11 Uhr
        Antwort auf LargeHenry

        KCD 1/2 hab ich noch nicht gespielt, aber einiges auf YouTube gesehen, das wird wirklich zeitaufwendig, die fehlende Snychro ist nicht so schlimm, werde HOL trotzdem spielen.

  5. Vayne1986 33255 XP Bobby Car Schüler | 08.02.2026 - 16:02 Uhr

    In der nächsten Woche ist nichts für mich dabei. Alle anderen viel Spaß. 🙂

  8. Rotten 99165 XP Posting Machine Level 4 | 08.02.2026 - 16:48 Uhr

    Mein game der Woche wird High on Life 2 ✌🏻 freu mich schon drauf

