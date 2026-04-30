Xbox Game Pass: Vier neue Spiele landen heute im Abo

Für den Xbox Game Pass werden heute, am 30. April 2026 vier neue Spiele in das Abo aufgenommen, die sowohl auf Cloud, Konsole als auch PC verfügbar sind.

Mit dabei ist Heroes of Might & Magic: Olden Era im Game Preview für PC, das strategische Gameplay im klassischen Serienkontext weiterführt und bereits frühzeitig im Abo getestet werden kann. Der Titel ist Teil des PC Game Pass und richtet sich vor allem an Fans rundenbasierter Strategie.

Ebenfalls neu im Abo ist Sledding Game, das als Game Preview für Cloud, Xbox Series X|S und PC erscheint. Der Titel setzt auf ein physikbasiertes Spielerlebnis und ist ebenfalls über den Game Pass Ultimate sowie PC Game Pass verfügbar.

Dritter Neuzugang ist TerraTech Legion, das für Cloud, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht wird. Der Fokus liegt hier auf kreativer Fahrzeug- und Maschinenkonstruktion sowie taktischen Gefechten in einer dynamischen Sandbox-Umgebung.

Neu hinzu kommt außerdem inKONBINI: One Store. Many Stories, das als narrative Spielerfahrung rund um den Alltag in einem kleinen Laden konzipiert ist und ebenfalls Teil des Game Pass Angebots wird.

Xbox Game Pass – April 2026

30. April 2026 – Heroes of Might & Magic: Olden Era Game Preview (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

30. April 2026 – Sledding Game Game Preview (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

30. April 2026 – TerraTech Legion (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

30. April 2026 – inKONBINI: One Store. Many Stories

Was werdet ihr ausprobieren?