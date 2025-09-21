Xbox Game Pass: Visions of Mana, Sworn und mehr nächste Woche im Abo

Im September 2025 erweitert Microsoft den Xbox Game Pass erneut mit spannenden Spielen für PC, Konsole und Cloud. Den Anfang macht am 22. September Endless Legend 2 als Game Preview, das ihr mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass ausprobieren könnt.
Am 23. September folgt Sworn, das euch auf Xbox Series X|S, PC und über die Cloud zur Verfügung steht. Am 25. September erscheinen gleich zwei Titel für den Xbox Game Pass Standard, PC Game Pass und Game Pass Ultimate.
Mit Peppa Pig: World Adventures gibt es familienfreundliche Unterhaltung, während Visions of Mana als großes Rollenspiel-Highlight für alle Fans von JRPGs startet. Damit bietet der Xbox Game Pass im September 2025 erneut eine breite Auswahl, die sowohl Gelegenheitsspieler als auch Core-Gamer anspricht.
Xbox Game Pass – September 2025
- 22. September 2025 – Endless Legend 2 Game Preview (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 23. September 2025 – Sworn (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 25. September 2025 – Peppa Pig: World Adventures (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
- 25. September 2025 – Visions of Mana (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
Nichts besonderes für mich, wollte Visions of Mana irgendwann anders zocken.
Peppa Pig wird den mittleren brennend interessieren 😅 werd da also ma reinschauen, müssen 😅🐙
Auf Visions of Mana im Core Pass freu ich mich.
Peppa pig könnte was für meinen kleinsten sein. Sonst nichts dabei.
Werde ich mir alles anschauen, wenn es auf der XBox Game Pass Seite erscheint. Visions of Mana scheint das Highlight zu sein von den obigen vier Spielen. Bin mal gespannt.