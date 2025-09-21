Xbox Game Pass: Visions of Mana, Sworn und mehr nächste Woche im Abo

Neue Spiele im Xbox Game Pass September 2025: Visions of Mana, Sworn und mehr!

Im September 2025 erweitert Microsoft den Xbox Game Pass erneut mit spannenden Spielen für PC, Konsole und Cloud. Den Anfang macht am 22. September Endless Legend 2 als Game Preview, das ihr mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass ausprobieren könnt.

Am 23. September folgt Sworn, das euch auf Xbox Series X|S, PC und über die Cloud zur Verfügung steht. Am 25. September erscheinen gleich zwei Titel für den Xbox Game Pass Standard, PC Game Pass und Game Pass Ultimate.

Mit Peppa Pig: World Adventures gibt es familienfreundliche Unterhaltung, während Visions of Mana als großes Rollenspiel-Highlight für alle Fans von JRPGs startet. Damit bietet der Xbox Game Pass im September 2025 erneut eine breite Auswahl, die sowohl Gelegenheitsspieler als auch Core-Gamer anspricht.

Xbox Game Pass – September 2025

22. September 2025 – Endless Legend 2 Game Preview (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

23. September 2025 – Sworn (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

25. September 2025 – Peppa Pig: World Adventures (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

25. September 2025 – Visions of Mana (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard