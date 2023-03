Xbox Game Pass: Vorerst keine neuen Spiele in dieser Woche

Autor:, in / Xbox Game Pass

In der aktuellen Woche erscheinen vorerst keine neuen Spiele im Xbox Game Pass-Abonnement.

Microsoft lässt sich mit der Ankündigung für die neuen Spiele im Xbox Game Pass wieder sehr viel Zeit und momentan sieht gar nicht danach aus, dass noch mehr Titel für den Abo-Service angekündigt werden.

Sollte es also keine Überraschung mehr geben, dann erscheint erst am 14. März 2023 mit Valheim das nächste Spiel im Xbox Game Pass. Eine kleine Verschnaufpause für alle Abonnenten, die sicher genug Spiele auf dem „Pile of Shame“ abzuarbeiten haben. Dazu ist mit Wo Long: Fallen Dynasty erst vergangene Woche ein richtiger Brocken im Xbox Game Pass gelandet.

