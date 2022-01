Xbox Game Pass: Wann erscheinen Call of Duty und Co. im Abonnement?

Nach Bekanntgabe der geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft stellt sich die Frage, wann Call of Duty und Co. im Abonnement erscheinen.

Mit der Ankündigung der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft wurde heute ein historischer Deal verkündet, von dem zukünftig vor allem Abonnenten des Xbox Game Pass profitieren dürften.

Wann die Spiele aus dem riesigen Katalog von Activision Blizzard im Xbox Game Pass erscheinen, ist daher für viele jetzt die naheliegendste Frage.

Xbox Chef Phil Spencer sagte dazu in der heutigen Ankündigung, dass man nach dem Abschluss der Übernahme so viele Spiele wie möglich in den Xbox Game Pass und den PC Game Pass bringen will. Das betrifft sowohl neue Spiele als auch Katalog-Spiele.

Demnach sollte man nicht direkt eine Wagenladung von Spielen im Game Pass in den nächsten Tagen erwarten.

Zum Katalog von Activision Blizzard zählen Reihen wie Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft und mehr.