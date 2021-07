Xbox Game Pass: Warum Contraband von Avalanche im Abo debütiert

Während des Xbox und Bethesdas E3 2021-Showcase wurde das Koop-Spiel Contraband von Entwickler Avalanche enthüllt. Es ist das erste Spiel der Schweden, das am ersten Tag der Veröffentlichung im Xbox Game Pass enthalten sein wird.

CEO Pim Holfve spricht jetzt über das Spiel, das von den Xbox Game Studios veröffentlicht wird.

„Wir hatten eine großartige Beziehung zu Microsoft, und die Arbeit mit einem First-Party-Unternehmen war auch faszinierend, zu sehen, was das in Bezug auf den Support und die Annäherung an die Hardware bedeutet. Es ist eine neue Art der Partnerschaft für uns. Wir haben fantastische Partnerschaften mit Square Enix, Bethesda und Warner Bros. gehabt, aber die sind nicht dasselbe wie First-Party.“

27 der 30 Titel, die während des Showcase gezeigt wurden, sind für den Xbox Game Pass bestimmt. Es ist selten, dass sich ein AAA-Studio für dieses Modell entscheidet, aber Holfve sagt, dass es Vorteile gibt, besonders wenn man einen Multiplayer-Titel auf den Markt bringt.

„Unser Hauptziel ist es, unsere Nutzerbasis zu vergrößern… auch wenn es nicht direkt unsere ist – in diesem Fall wird es die der Xbox sein“, erklärt er. „Aber wir wissen, dass, wenn wir die Nutzerbasis vergrößern, wir wissen, dass das Geld und die Einnahmen kommen werden. Der Hauptmotivator für uns als Unternehmen ist nicht Geld, sondern Unterhaltung – wir unterhalten eine große Anzahl von Menschen.“

Von Avalanche sind sowohl zwei Just Cause-Spiele als auch TheHunter: Call of the Wild im Xbox Game Pass enthalten, der Service somit kein Neuland.

„Game Pass war wirklich großartig für uns, vor allem, wenn wir uns unsere selbst veröffentlichten Titel ansehen“, sagt Holfve. „TheHunter: Call of the Wild hat uns geholfen, unser Servicemodell zu beweisen, und Xbox Game Pass war fantastisch, weil wir so viel mehr Spieler erreichen konnten. Es ist eine gute Möglichkeit für die Leute, [das Spiel] auszuprobieren, und da wir so einen riesigen DLC-Katalog für diesen Titel haben – über 20 DLCs – ist es eine wunderbare Möglichkeit, die Leute einzubinden, sich zu engagieren und zu zeigen, dass es ein hervorragendes Spiel ist. Dann sind die Leute wirklich versucht, mehr zu kaufen. Das Geschäftsmodell funktioniert also wirklich zu unserem Vorteil.“

Ein weiterer Aspekt der Partnerschaft: Microsoft arbeitet eng mit dem Studio zusammen, um sicherzustellen, dass Contraband das Beste aus der Xbox Series X/S-Hardware herausholt. Dies wird auch durch Avalanches Arbeit an seiner Apex-Engine unterstützt, wobei Holfve bestätigt, dass Contraband auf „der brandneuen Version mit einer Menge ‚Spezialsoße‘ läuft.“

„Ich bin nicht wirklich ausgerüstet, um über Technik zu sprechen, aber wir konzentrieren uns auf unsere Stärken und versuchen, diese zu verbessern, also die offenen, wunderschönen Landschaften und auch all die Dinge, die wir in Service [Spielen] gelernt haben“, fügt er hinzu.

Diese Erfahrungen stammen in erster Linie von TheHunter, aber es wird immer noch andere Lektionen geben, die auf Contraband angewendet werden können. Wann Contraband veröffentlicht wird, wurde nicht bekannt gegeben. Aber warum wird ein solcher Teaser zu diesem, sehr frühen Zeitpunkt veröffentlicht?