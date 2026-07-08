Xbox Game Pass: Warum das Netflix-Modell laut Bloomberg nicht funktioniert

Das Netflix-Modell gilt offenbar als eine der größten Herausforderungen für Xbox Game Pass.

Innerhalb von Xbox Game Pass soll es laut einem Bericht von Bloomberg bereits seit Längerem Sorgen über das Wachstum des Abonnementdienstes gegeben haben. Ehemaligen Mitarbeitern zufolge befürchteten Beschäftigte, dass die Zahl der Abonnenten ihren Höchststand erreicht habe.

Dem Bericht zufolge kündigten später Millionen von Kunden ihr Abonnement, nachdem Microsoft im vergangenen Oktober die Preise für Xbox Game Pass um 50 Prozent angehoben hatte.

Als grundlegendes Problem beschreibt Bloomberg, dass sich das Geschäftsmodell von Game Pass nur eingeschränkt mit Streaming-Diensten wie Netflix vergleichen lasse. Während viele Nutzer bereit seien, eine monatliche Gebühr für eine große Auswahl an Filmen und Serien zu bezahlen, würden die meisten Spieler stattdessen nur eine kleine Zahl ihrer Lieblingsspiele regelmäßig spielen.

Daten des Marktforschungsunternehmens Circana zeigen zudem, dass die Mehrheit der US-Spieler höchstens zwei Spiele pro Jahr kauft und rund ein Drittel überhaupt keinen jährlichen Spielekauf tätigt.