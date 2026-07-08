Xbox Game Pass: Warum das Netflix-Modell laut Bloomberg nicht funktioniert

Innerhalb von Xbox Game Pass soll es laut einem Bericht von Bloomberg bereits seit Längerem Sorgen über das Wachstum des Abonnementdienstes gegeben haben. Ehemaligen Mitarbeitern zufolge befürchteten Beschäftigte, dass die Zahl der Abonnenten ihren Höchststand erreicht habe.
Dem Bericht zufolge kündigten später Millionen von Kunden ihr Abonnement, nachdem Microsoft im vergangenen Oktober die Preise für Xbox Game Pass um 50 Prozent angehoben hatte.
Als grundlegendes Problem beschreibt Bloomberg, dass sich das Geschäftsmodell von Game Pass nur eingeschränkt mit Streaming-Diensten wie Netflix vergleichen lasse. Während viele Nutzer bereit seien, eine monatliche Gebühr für eine große Auswahl an Filmen und Serien zu bezahlen, würden die meisten Spieler stattdessen nur eine kleine Zahl ihrer Lieblingsspiele regelmäßig spielen.
Daten des Marktforschungsunternehmens Circana zeigen zudem, dass die Mehrheit der US-Spieler höchstens zwei Spiele pro Jahr kauft und rund ein Drittel überhaupt keinen jährlichen Spielekauf tätigt.
57 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Erwartungen sind halt auch völlig überzogen, da hätte man ein realistischeres Wachstum anstreben sollen.
Die Preiserhöhung war zu viel.
Der Game-Pass Ultimate sollte noch mal günstiger werden, unter 20 € wäre fein.
der pass scheint ein Null-Geschäft zu sein, vor allem durch die massive Abwanderung. Das die Ziele zwei mal abgeändert werden mussten, zeigt den starken Druck, um profitabel und selbstinvestierend zu werden. Selbstverschuldeter Weg, es gab ja mehr als genügend unabhängige Branchenkenner, die davon abraten. Nadela’s interview untermauerte dies vor kurzem auch.
Das Hauptproblem ist doch, dass man ein aktives Medium mit einem passiven vergleicht, dessen Inhalte eine zigfache Unterhaltung im Vergleich bieten.
Wenn ich ein (richtiges) Spiel spiele, dann mache ich das aktiv und die Konzentration liegt dann nur bei dem Spiel. Schon allein diese Tatsache sorgt dafür, dass Gaming nicht ansatzweise die Zeiten erreichen kann, welche die Leute für den Konsum von Filme, Serien und Musik aufbringen. Viele schauen auch Filme und Co., wenn sie anderen Tätigkeiten nachgehen. Musik kann ich während der Arbeit, der Autofahrt, eigentlich bei fast jeder anderen Aktivität hören.
Der Konsum liegt für Musik bei ca. 3 Stunden täglich, der für TV bei 2,5 Stunden und der für Gaming bei 20 Minuten. Gleichzeitig ist es bei der Nutzungszeit der Medien umgedreht. Ein Musikstück hat eine ungefähre Dauer von 3,5 Minuten, ein Film von 1,5 Stunden und ein Spiel wird durchschnittlich 20 Stunden gespielt.
Dadurch ist der Gamepass für den Durchschnittsgamer einfach viel zu teuer. Während ein durchschnittlich Spiel 2 Monate lang gespielt wird, schaut man knapp 50 Filme im Vergleich. Die finanziellen Ersparnisse sind bei einem Netflix-Abo somit um einiges größer. Durchschnittlich 3500 – 4000 unterschiedliche Songs (inkl. verschiedener Versionen eines Songs) werden pro Jahr gehört.
Abos werden hauptsächlich abgeschlossen, um Geld zu sparen und je größer die Ersparnis ist, desto mehr Abonnenten gibt es. Der Durchschnittgamer gibt pro Jahr circa 80€ (nur neue Spiele, Vollversionen aus).
Ich frage mich, wie da von dreistelligen Millionen Abonnenten geträumt werden konnte? Der Gamepass ist ein Superdeal für den Heavy-User, der viel Zeit fürs Gaming opfert und viele verschiedene Spiele spielt … schlicht, weil man viel Geld spart. Für den Durchschnittsgamer ist er aber ein schlechter Deal (im Vergleich zum Einzelkauf), warum soll er mehr fürs Gaming ausgeben als bisher?
Damit die Verluste durch die Vielnutzer ausgeglichen werden können, braucht es aber massig Nutzer, die im Vergleich zu früher nun mehr Geld fürs Gaming ausgeben, mit denen man Plus beim Monatspreis macht. Das geht nur über Masse und diese fehlt.
Ich habe früher 200-300€ pro Monat für neue Spiele ausgegeben. Auch heute spare ich noch mehrere hundert Euro pro Jahr. Alleine um die fehlenden Einnahmen von mir auszugleichen, benötigt es mehrere (dutzend?) Nutzer, die jetzt durch den Abopreis mehr fürs Gaming ausgeben als bisher.
Selbst wenn Gamepass sich rentiert und einen kleinen Gewinn abwirft, so ist er dennoch finanziell ein Flop. Wenn ich Investor bin und keine 5% Gewinn mache, dann ist das unattraktiv. Dann kann ich das Geld auch ohne Risiko anlegen und habe am Ende mehr.
Da geb ich Dir Recht, für mich persönlich, so wie ich den GamePass nutze, auch mal verschiedene Spiele parallel spiele, ist das ein No-Brainer 🙂
Aber für die Masse ist es als Dauerabo wohl wirklich zu teuer und macht da bei den meisten wahrscheinlich mehr Sinn, den Pass hin und wieder für einen Monat zu buchen um ein aktuelles Spiel Day 1 spielen zu können…
Vielleicht wird es an der Zeit, die Leute mal mit neuer Hardware scharf zu machen…
Ich würde mich freuen endlich mal was handfestes über die Nextgen zu hören.
Ich bin mittlerweile auch auf PS5 Pro unterwegs, weil mir das alles zu wässrig ist aktuell bei Microsoft.
Studio Schließung hier, Kürzung da, Multiplattform hin und her, doch wieder Exclusive, Game Pass Ultimate Abo teurer/günstiger mit weniger Inhalt, und offener Store oder auch nicht, PC-Hybrid oder doch Konsole.
Mich ärgert das! Wie kann ein so riesiges Unternehmen so inkonsistent sein?!