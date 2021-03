Xbox Game Pass: Watch Dogs Legion könnte im Abonnement erscheinen

An Nachschub für den Xbox Game Pass mangelt es Abonnenten ganz sicher nicht. Aber zu einem AAA-Spiel wie Watch Dogs Legion sagt man natürlich nicht nein.

Das Spiel von Ubisoft könnte in den Game Pass kommen, wenn man dem versteckten Hinweis von Shpeshal Ed vom XboxEra Podcast Glauben schenken mag.

Der feuerte kürzlich einen Tweet ab, in dem stand:

As he heads to the Game, he Passes by his Legion of fans, waving as he goes. He spots his opponent across the room. „Show me what you got“