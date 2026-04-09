Xbox Game Pass: Weitere Ingame-Boni mit exklusiven Inhalten

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Xbox Game Pass erweitert Vorteile mit neuen In Game Rewards für Microsoft Bubble World of Warships und Albion Online.

Der Xbox Game Pass baut seine In-Game-Vorteile weiter aus und bietet Abonnenten neue Inhalte für mehrere Spiele auf PC, Konsole und Cloud.

Den Anfang macht Microsoft Bubble, das ab sofort auf PC verfügbar ist. Der Arcade-Titel setzt auf schnelle, präzise Spielmechaniken mit Power-ups, Herausforderungen und einer Vielzahl an Leveln, die sich ideal für kurze Sessions eignen.

Ab dem 9. April folgen zusätzliche Vorteile für World of Warships auf dem PC. Spieler können sich in umfangreiche Seeschlachten stürzen und aus einer großen Auswahl historischer Schiffe wählen, während exklusive Boni das Spielerlebnis erweitern.

Mit Albion Online wird das Angebot am 21. April nochmals ausgebaut. Das Sandbox-MMORPG erscheint dann auch für Cloud und Konsole und bringt spezielle Inhalte für Game-Pass-Mitglieder mit sich. Dazu zählen unter anderem kosmetische Belohnungen, zusätzlicher Fortschritt sowie ein zeitlich begrenzter Premium-Status.

Mit diesen neuen Inhalten erweitert Microsoft das bestehende Angebot gezielt um zusätzliche Belohnungen innerhalb der Spiele und schafft weitere Anreize für Abonnenten.

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