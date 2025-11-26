Xbox Game Pass: Weitere Spiele im Retro-Angebot von Xbox und Antstream Arcade

Neue Blizzard-Klassiker ab sofort in den Retro Classics auf Xbox Game Pass!

Retro Classics wächst weiter und bringt euch zusätzliche Klassiker von Blizzard Entertainment direkt auf moderne Geräte.

Xbox arbeitet gemeinsam mit Antstream Arcade daran, beliebte Retro Games über den Xbox Game Pass verfügbar zu machen, damit ihr zeitlose Spiele weiterhin genießen könnt. Mehr als 1 Million Spieler haben bereits Retro Classics ausprobiert und die Sammlung wird stetig erweitert.

Zu den neuen Spielen, die jetzt in Retro Classics enthalten sind, gehören Blackthorne, Lost Vikings 2: Norse by Norsewest, Rock N Roll Racing, RPM Racing und The Lost Vikings.

Diese Titel erweitern das Angebot an Retro Games deutlich und sorgen für noch mehr Abwechslung in eurer Spielbibliothek.

Als Xbox Game Pass Abonnenten könnt ihr an wöchentlichen Turnieren teilnehmen, Community Challenges bestreiten und eine wachsende Auswahl an Activision und Blizzard Klassikern erleben.

Die Retro Classics Kollektion soll langfristig auf über 100 Spiele anwachsen, was euch eine immer größere Auswahl an integrierten Retro Games im Xbox Game Pass bietet.