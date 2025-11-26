Xbox Game Pass: Weitere Spiele im Retro-Angebot von Xbox und Antstream Arcade

Retro Classics wächst weiter und bringt euch zusätzliche Klassiker von Blizzard Entertainment direkt auf moderne Geräte.
Xbox arbeitet gemeinsam mit Antstream Arcade daran, beliebte Retro Games über den Xbox Game Pass verfügbar zu machen, damit ihr zeitlose Spiele weiterhin genießen könnt. Mehr als 1 Million Spieler haben bereits Retro Classics ausprobiert und die Sammlung wird stetig erweitert.
Zu den neuen Spielen, die jetzt in Retro Classics enthalten sind, gehören Blackthorne, Lost Vikings 2: Norse by Norsewest, Rock N Roll Racing, RPM Racing und The Lost Vikings.
Diese Titel erweitern das Angebot an Retro Games deutlich und sorgen für noch mehr Abwechslung in eurer Spielbibliothek.
Als Xbox Game Pass Abonnenten könnt ihr an wöchentlichen Turnieren teilnehmen, Community Challenges bestreiten und eine wachsende Auswahl an Activision und Blizzard Klassikern erleben.
Die Retro Classics Kollektion soll langfristig auf über 100 Spiele anwachsen, was euch eine immer größere Auswahl an integrierten Retro Games im Xbox Game Pass bietet.
Hab die Retro Collection vor nicht allzu langer Zeit mal etwas getestet, weil ich gern ein paar der alten Sierra-Adventures mal anspielen wollte.
Leider dadurch dass alles nur gestreamt wird eine zimeliche Enttäuschung. Hatte ständig Lags und Artefakte auf dem Bildschirm. Trotz stabiler Internetverbindung. Hatte extra nochmal einen Speed-Test gemacht um zu prüfen ob es an mir bzw. meinem Netz liegt.
Verstehe nicht wieso sie einem nicht erlauben die Spiele runterzuladen. Dürften doch eh alle winzig sein.
Die wollen halt die Cloud pushen, solche Spiele sind wie du sagst besser, wenn man sie normal runterlädt wegen der geringen Größe.
Schön dass man solche Spiele nicht in der Versenkung verschwinden lässt, nur sollte man diese nicht nur streamen können.
Schön wenn weitere Spiele hinzukommen. Meins sind diese Spiele nicht unbedingt.
Das is ne schöne Erweiterung ✌🏻 werd ik ma wieder reinschauen in die online arcade 😅
Rock N Roll Racing hab ich dieses Jahr auch mal wieder durchgespielt.
Und dank den Retro Clasics ohne mein altes Modul zu bemühen
Auf PC sind die schon etwas länger drin. Auf Konsole wohl erst jetzt und generell nur via Stream? Das ist ja mau…
Da lobe ich mir meine Emulatoren.
Rock N Roll Racing kenne ich noch aus ner TV Gameshow 🙈