Xbox Game Pass: Weitere Ultimate-Perks gratis erhältlich

Alle Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten erhalten in regelmäßigen Abständen einige Geschenke gratis. Diese Belohnungen werden „Perks“ genannt. Besucht einfach regelmäßig die Perks-Galerie auf eurer Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows 10 PC, in der Xbox Game Pass Mobile App oder wie gewohnt hier auf Xboxdynasty und schon erfahrt ihr mehr zu den neuesten Perks.

Jetzt verfügbar – Rogue Company: Season Two Perk Pack

In Season Two sichert ihr euch mit den Perks kosmetische Verbesserungen, Battle Pass XP und Rogue Backs gratis.

Mit den Perks sichert ihr euch zwei neue Premium-Panzer, die eine breite Schneise über das Schlachtfeld pflügen. Außerdem bekommt ihr 1.250 Gold, sieben Tage Premium und Booster, die eure Fahrzeuge noch weiter verstärken.