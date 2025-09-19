Xbox Game Pass: Weiterer Neuzugang für Oktober bestätigt

Am 7. Oktober 2025 erscheint Little Rocket Lab auf Steam sowie im Xbox Game Pass und PC Game Pass. Entwickelt von Teenage Astronauts und veröffentlicht von No More Robots, kombiniert das Spiel die Faszination des Fabrikbaus mit einer warmherzigen Community-Geschichte.

In Little Rocket Lab übernehmt ihr die Rolle von Morgan, einer jungen Ingenieurin, die in ihrem Heimatort St. Ambroise eine funktionierende Raketenstartbasis errichten möchte. Dabei baut ihr Produktionslinien mit Maschinen wie Bohrern, Öfen, Kränen und automatisierten Bots auf, entwickelt neue Technologien und helft den Bewohnern der Stadt.

Neben dem technischen Fortschritt spielt auch die soziale Komponente eine große Rolle, denn ihr knüpft Freundschaften, unterstützt die Gemeinschaft und bringt die Stadt Stück für Stück wieder zum Leben. Little Rocket Lab verbindet den beruhigenden Spielfluss eines Aufbau- und Fabrikspiels mit der spannenden Aufgabe, eine Rakete zu bauen und gleichzeitig das Herz einer kleinen Stadt zu retten. Eine Version für Nintendo Switch ist ebenfalls in Entwicklung und erscheint zu einem späteren Zeitpunkt.