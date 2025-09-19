Xbox Game Pass: Weiterer Neuzugang für Oktober bestätigt

17 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht
Image: Depositphotos

Little Rocket Lab startet am 7. Oktober 2025 auf Steam und direkt im Xbox Game Pass!

Am 7. Oktober 2025 erscheint Little Rocket Lab auf Steam sowie im Xbox Game Pass und PC Game Pass. Entwickelt von Teenage Astronauts und veröffentlicht von No More Robots, kombiniert das Spiel die Faszination des Fabrikbaus mit einer warmherzigen Community-Geschichte.

In Little Rocket Lab übernehmt ihr die Rolle von Morgan, einer jungen Ingenieurin, die in ihrem Heimatort St. Ambroise eine funktionierende Raketenstartbasis errichten möchte. Dabei baut ihr Produktionslinien mit Maschinen wie Bohrern, Öfen, Kränen und automatisierten Bots auf, entwickelt neue Technologien und helft den Bewohnern der Stadt.

Neben dem technischen Fortschritt spielt auch die soziale Komponente eine große Rolle, denn ihr knüpft Freundschaften, unterstützt die Gemeinschaft und bringt die Stadt Stück für Stück wieder zum Leben. Little Rocket Lab verbindet den beruhigenden Spielfluss eines Aufbau- und Fabrikspiels mit der spannenden Aufgabe, eine Rakete zu bauen und gleichzeitig das Herz einer kleinen Stadt zu retten. Eine Version für Nintendo Switch ist ebenfalls in Entwicklung und erscheint zu einem späteren Zeitpunkt.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

17 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. danbu 59090 XP Nachwuchsadmin 8+ | 19.09.2025 - 14:09 Uhr

    Sieht ganz nett aus, aber ich hab zu viele Alternativen momentan.

    0

Hinterlasse eine Antwort