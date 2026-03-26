Xbox Game Pass: Weiteres Spiel überraschend im Abo gelandet

Ohne große Vorankündigung hat es Easy Delivery Co. in den Xbox Game Pass geschafft.

Abonnenten der Premium-Stufe können das entspannte Fahrspiel ab sofort herunterladen und direkt loslegen.

In Easy Delivery Co. übernehmen Spieler die Rolle eines Lieferfahrers, der in einer einst florierenden Bergstadt arbeitet. Heute wird die Region von extremen Wetterbedingungen heimgesucht, die jede Fahrt zu einer kleinen Herausforderung machen. Zwischen Schneestürmen und rauen Bedingungen gilt es, Lieferungen zuverlässig ans Ziel zu bringen.

Neben den Fahrten steht auch die Erkundung im Mittelpunkt. Während der Touren entdecken Spieler nach und nach die Geschichten der Bewohner der Stadt, die trotz der widrigen Umstände ihren Alltag bestreiten. Der Ton bleibt dabei bewusst ruhig und entschleunigt, während im Hintergrund eine gewisse Ironie mitschwingt.

Mit seinem Fokus auf entspannte Fortbewegung, Atmosphäre und subtil erzählte Geschichten erweitert Easy Delivery Co. das Angebot im Xbox Game Pass um ein ungewöhnliches Erlebnis, das sich deutlich von klassischen Action- oder Rennspielen abhebt.