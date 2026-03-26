Xbox Game Pass: Weiteres Spiel überraschend im Abo gelandet

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Ein weiteres Spiel ist heute überraschend im Xbox Game Pass gelandet!

Ohne große Vorankündigung hat es Easy Delivery Co. in den Xbox Game Pass geschafft.

Abonnenten der Premium-Stufe können das entspannte Fahrspiel ab sofort herunterladen und direkt loslegen.

In Easy Delivery Co. übernehmen Spieler die Rolle eines Lieferfahrers, der in einer einst florierenden Bergstadt arbeitet. Heute wird die Region von extremen Wetterbedingungen heimgesucht, die jede Fahrt zu einer kleinen Herausforderung machen. Zwischen Schneestürmen und rauen Bedingungen gilt es, Lieferungen zuverlässig ans Ziel zu bringen.

Neben den Fahrten steht auch die Erkundung im Mittelpunkt. Während der Touren entdecken Spieler nach und nach die Geschichten der Bewohner der Stadt, die trotz der widrigen Umstände ihren Alltag bestreiten. Der Ton bleibt dabei bewusst ruhig und entschleunigt, während im Hintergrund eine gewisse Ironie mitschwingt.

Mit seinem Fokus auf entspannte Fortbewegung, Atmosphäre und subtil erzählte Geschichten erweitert Easy Delivery Co. das Angebot im Xbox Game Pass um ein ungewöhnliches Erlebnis, das sich deutlich von klassischen Action- oder Rennspielen abhebt.

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35 Kommentare Added

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  2. Hey Iceman 881270 XP Xboxdynasty All Star Platin | 26.03.2026 - 10:42 Uhr

    Vielleicht der alten Zeiten wegen ausprobieren da es sehr nach SEGA Saturn aussieht.

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  4. EdgarAllanFloh 120580 XP Man-at-Arms Bronze | 26.03.2026 - 11:51 Uhr

    Das Spiel gibt mir voll Nintendo 64 Vibes. Es erinnert mich an das Snowboardspiel 1080°. Als ich das letztens mal auf der Switch 2 gezockt hatte, habe ich mir nur gedacht, dass wir echt wenig Anspruch früher hatten. Aber wir hatten ja auch nichts anderes.

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  5. Mech77 94015 XP Posting Machine Level 2 | 26.03.2026 - 12:33 Uhr

    Grafisch sehr mau, aber vom Spielspaß her top. Leider aber schreckt mich die Grafik zu sehr ab… Schade um das Spiel.

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