Xbox Game Pass: Wir wollen eure Beine sehen

Jeder von euch hat sein Lieblingsgenre. Dabei ist es egal, welches ihr mögt, in der Regel findet ihr immer das passende Spiel im Xbox Game Pass. Doch jeder kennt auch diesen einen besonderen Titel, den man rauskramt, wenn die Freunde mal nach etwas „anderem“ fragen. Ein Spiel, das vielleicht eine besondere Mechanik hat oder das gewisse Etwas, was es absurd wie auch sonderbar gut macht.

Microsoft hat passend drei neue Spielkataloge zusammen gestellt und vorgestellt.

1. Wir wollen, dass du deine Beine siehst!

Ego-Shooter Spieler kennen das Problem: Das Alter-Ego scheint einfach keine Beine zu haben. Es fehlt automatisch die Immersion. Oder habt ihr euch nie gefragt: ”Mein Charakter ist ca. zwei Meter groß, ich liege unter einem Campingtisch … warum sieht das niemand?“ Sicher, rein von der Spielmechanik ist sowas oft sehr unbequem. Trotzdem macht es einfach mehr Spaß, nicht nur als „Arme mit Gewehr bewaffnet“ in der Luft zu segeln.

2. Wilde Waffen!

Ewig die Schrotflinte, das Plasmagewehr, der Raketenwerfer, oder doch wieder Schwert und Axt? Waffen können dabei so viel kreativer sein! Oder habt ihr schon einmal mit einem Geburtstagskuchen eine Truppe von Yakuzas aufgemischt? Euer Ziel mit einer gefrorenen Forelle erledigt?

3. Süß und exotisch

Der Hitman auf dem Weg zu seinem Ziel. Eiskalt und berechenbar habt ihr den Auftrag geplant. Als Flamingo das Ziel erledigen. Oder seid ihr doch eher der Bücherwurm, mit der geheimen Kraft zwischen den Welten zu wandern als Trickdieb? Helden können vielschichtig sein. Und viele dieser Titel beweisen es euch.

Jedes dieser Spiele hat sein Alleinstellungsmerkmal, dass es zu etwas besonderen macht. Was auch gerne mal am Ernst des Spiels vorbeizieht und euch erheitert. Oder eine komplett erfrischende Mechanik. Was ist euer Nischentitel, der so etwas hat? Welcher Titel hat dieses gewisse Etwas, was euch dazu verleitet, es zu empfehlen? Haut es in die Kommentare, wir sind gespannt.