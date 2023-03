Xbox Game Pass: Wird nicht teurer nach Fusion mit Activision

Microsoft hat auf die Bedenken der Competition and Markets Authority (CMA) geantwortet, die von einer möglichen Preiserhöhung für den Xbox Game Pass spricht, wenn beliebte Spiele wie Call of Duty ins Abo aufgenommen werden.

So sagte die CMA: „Die Preise für Abonnements können leicht angepasst werden, und Microsoft könnte einen Anreiz haben, dies zu tun, sobald es Inhalte hinzufügt, die so beliebt sind wie die von Activision, einschließlich COD.“

Doch Microsoft hat nicht die Absicht, den Preis für ein Abonnement des Xbox Game Pass zu erhöhen, wenn die Fusion mit Activision Blizzard eingetütet ist. Auch wolle der Konzern den Preis nicht anheben, um Veröffentlichungen von Spielen aus dem Katalog von Activision Blizzard auszugleichen.

In seiner Antwort an die CMA auf die geäußerten Bedenken schrieb Microsoft: „Die Game-Pass-Preise werden infolge des Zusammenschlusses nicht steigen und schon gar nicht in einem Maße, das die beträchtlichen Vorteile von Activision-Titeln, die tageweise in den Game Pass aufgenommen werden, zunichtemacht. Dies gilt insbesondere, wenn man bedenkt, dass Game Pass weiterhin durch B2P [buy to play] eingeschränkt sein wird.“