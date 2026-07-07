Xbox Game Pass: Xbox hält an neuen Deals und Investitionen fest

Microsoft baut das Xbox-Plattform-Team im Zuge der Restrukturierung ab, hält jedoch an Project Helix und Xbox Game Pass fest.

Das Xbox-Plattform-Team muss deutliche Einschnitte hinnehmen. Von den Stellenstreichungen sind unter anderem die Bereiche Hardware, Marketing und Xbox Game Pass betroffen.

Xbox-CEO Asha Sharma erklärte, dass die Plattformteams heute 40 Prozent größer seien als zu Beginn der aktuellen Konsolengeneration, obwohl sowohl die Spielerbasis als auch die gesamte Spielzeit zurückgegangen seien. Gleichzeitig hätten sich in einzelnen Unternehmensbereichen bis zu 14 Managementebenen gebildet, was Entscheidungen verlangsamt und die Organisation komplexer gemacht habe. Künftig sollen es maximal fünf Ebenen sein.

Trotz des Stellenabbaus hält Microsoft nach Informationen von Game File an seinen langfristigen Plänen fest. Demnach soll die nächste Xbox-Konsole mit dem Codenamen Project Helix weiterhin erscheinen. Auch Game Pass bleibt ein zentraler Bestandteil der Strategie. Der Abonnementdienst soll laut dem Bericht jährlich wiederkehrende Umsätze von nahezu 5 Milliarden US-Dollar erzielen und weiterhin neue Inhalte und Partnerschaften erhalten.

Wie stark das Plattform-Team letztlich verkleinert wird, ist bislang nicht bekannt. Microsoft verfolgt nach eigenen Angaben das Ziel, die Organisation effizienter aufzustellen und Entscheidungswege zu verkürzen, ohne die langfristigen Investitionen in Hardware, Plattform und Dienste aufzugeben.