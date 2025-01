Xbox Game Pass: Xbox-Spiele können 80 % der Premium-Verkäufe verlieren

Im Rahmen einer Frage und Antwort in den InstalBase-Foren wurde Dring nach seinen Gedanken zu Game Pass und dessen Auswirkungen auf den Markt gefragt, transkribiert von VGC.

Dabei hat er bekannt gegeben, dass Xbox-Spiele, die im Xbox Game Pass landen, circa 80 % ihrer Premium-Käufe verlieren, dies aber auch zu einem Kaufanstieg auf weiteren Plattformen führen kann, wenn es sich um einen Multiplattform-Titel handelt.

Ebenso können etliche Spieler, die sonst nur Call of Duty spielen, über den Xbox Game Pass über hunderte von weiteren Spielen ausprobieren, was keine schlechte Sache sein kann, meint Christopher Dring von GameIndustry.biz.

„Anekdotisch betrachtet, können Spiele, die im Game Pass enthalten sind, damit rechnen, etwa 80 % der erwarteten Premium-Verkäufe auf der Xbox zu verlieren“, schrieb Journalist Christopher Dring.

„Das ist die Zahl, die immer wieder genannt wird. Es ist weniger, wenn es sich um eine große Mainstream-Veröffentlichung handelt, aber im Allgemeinen… schauen Sie sich an, wie niedrig Hellblade 2 in den Charts war. Oder wo Indiana Jones landete. Oder sogar Starfield. Game Pass hat den Verkäufen dieser Titel auf der Xbox eindeutig geschadet.“

„Aber… wenn es sich um ein Spiel für mehrere Plattformen handelt, kann es von Vorteil sein. Der Anstieg der Spielerzahlen auf einer Xbox kann sich beispielsweise stark auf die Verkaufszahlen auf der PlayStation auswirken.“

„Aber es ist auch sehr, sehr schwer, im Jahr 2024/2025 Leute dazu zu bringen, dein Spiel zu spielen. Und ein Abonnement bringt Spiele vor viele Leute“, fuhr er fort.

„Wir wissen aus Daten, dass es eine Menge Leute gibt, die nur Call of Duty spielen. Und wenn einige dieser Leute beschlossen haben, Call of Duty in diesem Jahr über Game Pass zu kaufen, und dieselben Leute die Gelegenheit genutzt haben, andere Game-Pass-Spiele zu spielen, Spiele, die sie sonst nicht gespielt hätten… dann ist es schwer zu behaupten, dass das eine schlechte Sache ist.“