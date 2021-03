Xbox Game Pass: Xbox verlost extrem seltene Bethesda Schatztruhe

Aaron Greenberg von Microsoft zeigt in einem Video einen wahren Schatz, den Sammler gerne besitzen würden: eine Bethesda x Xbox Game Pass Schatztruhe.

In der Schatztruhe befinden sich sieben Xbox Wireless Controller im speziellen Design zu den wichtigsten und bekanntesten Spielmarken von Bethesda. Darunter Dishonored, Fallout, DOOM und The Elder Scrolls, die auch im Xbox Game Pass enthalten sind.

Ob sich noch weitere Inhalte in der Truhe befinden, ist nicht bekannt.

Diese extrem seltene Schatztruhe samt Inhalt soll schon bald verlost werden. Details dazu gibt es am Dienstag.

Hier das Video:

We are giving away this extremely limited edition #BethesdaJoinsXbox collection to a lucky fan. Don’t miss the details tomorrow on the @Xbox Twitter handle! #BethesdaJoinsXbox pic.twitter.com/tlXf4mMQaI

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) March 29, 2021