Xbox Game Pass: Ys VIII: Lacrimosa of Dana womöglich im Abo spielbar

Der Katalog des Xbox Game Pass könnte um ein weiteres japanisches Rollenspiel ergänzt werden.

Neuen Gerüchten aus dem Xbox Era-Podcast zufolge, könnte mit Ys VIII: Lacrimosa of Dana der achte Teil der Spielreihe im Xbox Game Pass landen.

Ganz neu ist das Spiel aber nicht. Denn das von Nihon Falcom entwickelte Ys VIII: Lacrimosa of Dana erschien 2016 für die PS Vita. In den darauffolgenden Jahren wurde es auch auf PlayStation, PC, Nintendo Switch und zuletzt Google Stadia veröffentlicht.

Hier eine Spielbeschreibung und ein Trailer zu Ys VIII: Lacrimosa of Dana:

„Adol erwacht schiffbrüchig und gestrandet auf einer verfluchten Insel. Dort gründen er und die anderen Schiffbrüchigen, die er gerettet hat, ein Dorf, um gegen furchterregende Bestien und geheimnisvolle Ruinen auf der abgelegenen Insel zu kämpfen. Inmitten dieser Ereignisse beginnt Adol von einer mysteriösen blauhaarigen Jungfrau zu träumen, die in einer unbekannten Welt lebt. Begleitet Adol in Ys VIII: Lacrimosa of DANA dabei, das Rätsel der verfluchten Insel und des blauhaarigen Mädchens Dana zu entschlüsseln!“